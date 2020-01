Der Radiopreis der Erwachsenenbildung wurde heuer zum 22. Mal verliehen. Foto: Radiopreis der Erwachsenenbildung

Wien – Im RadioKulturhaus in Wien wurden am Dienstagabend die 22. Radiopreise der Erwachsenenbildung überreicht. Die Jury wählte die Preisträger aus 18 nominierten Produktionen. Die Nominierungen erfolgten aus 142 Sendungen, die von den ORF-Radios und insgesamt zwölf verschiedenen privaten und freien Sendern eingereicht wurden.

Die Preise gingen heuer an Produktionen von: Ö1, dem ORF-Landesstudio Tirol, Radio Helsinki, Radio Njoy und dem Freien Radio Innsbruck – Freirad.

Die Gewinner im Überblick:

Kategorie Kultur:

Anna Muhr für die Sendung "Auf dem Weg nach Tschuschistan. Das Duo EsRaP im Talk bei Art Beat", die vom Radio Njoy 91.3 in der Reihe "Art Beat: Künstler und Kulturschaffende im Talk" ausgestrahlt wurde. Und: Felix Mitterer und Martin Sailer für das Hörspiel "Märzengrund", ausgestrahlt vom ORF-Landesstudio Tirol in der Reihe "Trommelfell".

Kategorie Information:

Alexandra Augustin, Lothar Bodingbauer, Dominique Gromes, Tanja Malle, Thomas Mießgang, Roman Tschiedl und Peter Johannes Waldenberger für die Sendung "X – Der Joker unter den Zeichen", ein Beitrag aus der Ö1-Reihe "Diagonal – Radio für Zeitgenoss/innen".

Kategorie Bildung/Wissenschaft

Hier wird der Eduard Ploier-Preis vergeben. Er ging an Katharina Gruber für die Sendung "Wenn Forschung nicht hält, was sie verspricht. Die Replikationskrise und was die Wissenschaft daraus gelernt hat", die in der Ö1-Reihe "Dimensionen" ausgestrahlt wurde.

Kategorie Interaktive und experimentelle Produktionen:

Hildegard Jöller (Leiterin der Schreibwerkstatt) und Walther Moser für die Sendung "Schreibwerkstatt Gratwein-Straßengel", die von Radio Helsinki – Verein Freies Radio Steiermark ausgestrahlt wurde.

Kategorie Sendereihen:

Max Mayr übernahm den Preis für die vom Freien Radio Innsbruck – Freirad ausgestrahlte Sendereihe "Projekt Clusterfuck". (red, 21.1.2020)