Angela Kallhoff ist Universitätsprofessorin für Ethik mit besonderer Berücksichtigung von Angewandter Ethik an der Universität Wien. Zuvor lehrte sie in Münster und Köln und verbrachte zwei Jahre als Stipendiatin der Alexander-von-Humboldt-Stiftung an der University of Chicago. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählen Ethik, politische Ethik und Klimaethik. Zur Klimaethik hat sie 2015 das Buch "Klimagerechtigkeit und Klimaethik" (Walter de Gruyter: Wiener Reihe) herausgegeben.

