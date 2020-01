In Wengen ist Dominik Paris, der beide Abfahrten in Bormio gewonnen hatte, noch hinter Beat Feuz auf Platz zwei gefahren. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Kitzbühel – Der Skirennläufer Dominik Paris hat sich am Dienstag beim Super-G-Training in Kirchberg bei einem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das gab der italienische Skiverband am Abend auf seiner Website bekannt. Die Saison ist damit für den 30-jährigen Super-G-Weltmeister zu Ende.

Der vierfache Sieger in Kitzbühel – dreimal in der Abfahrt, einmal im Super-G – galt auch heuer auf der Streif als einer der Topfavoriten für die Rennen am Ende dieser Woche. (APA, 21.1.2020)