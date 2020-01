Apple-CEO Tim Cook (links) und US-Präsident Donald Trump trafen schon zuvor aufeinander – hier besichtigen sie eine Fabrik in Austin. Foto: AP Photo/ Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump ist einem Insider zufolge am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos zum Abendessen mit Apple-Chef Tim Cook und anderen Konzernchefs zusammengetroffen. Das Essen sei mit Hilfe von Trumps Beraterin und Tochter Ivanka organisiert worden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Cook trifft Kurz

Cook nimmt heuer zum zweiten Mal am WEF teil. Im Vorjahr war er dort auch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammengetroffen. Auch heuer ist ein Treffen geplant. Kurz wird am Donnerstagabend in Davos erwartet und will am Freitag dort eine Rede halten. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) tritt am Donnerstagnachmittag in einer Podiumsdiskussion am WEF auf. (Reuters/APA, 22.1.2020)