"Schlägerflug"

Novak Djokovic, Melbourne, 2020 Foto: APA/AFP/DAVID GRAY

Melbourne – Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und Naomi Osaka stehen in der dritten Runde der Australian Open in Melbourne. Als erster Top-Ten-Spieler musste sich am Mittwoch der als Nummer 8 gesetzten Italiener Matteo Berrettini verabschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Tennys Sandgren 6:7 (7), 4:6, 6:2, 6:2, 5:7.

Titelverteidiger Djokovic setzte sich bei starkem Wind gegen den japanischen Wildcard-Spieler Tatsuma Ito 6:1, 6:4, 6:2 durch. Vorjahrshalbfinalist Tsitsipas profitierte von der Aufgabe von Philipp Kohlschreiber. Der Deutsche leidet an einer Bauchmuskelverletzung.

Favoritinnen souverän

Bei den Damen gaben sich die Topgesetzten der oberen Tableauhälfte ebenfalls keine Blöße. Sowohl die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty als auch Titelverteidigerin Naomi Osaka (WTA 3) und Petra Kvitova (WTA 8) zogen mit Zweisatzsiegen in die dritte Runde ein.

Dort kommt es zum Duell zwischen Osaka und Coco Gauff. Die 15-jährige US-Amerikanerin besiegte die Rumänin Sorana Cirstea, nachdem sie einen Satz und im dritten Durchgang 0:3 zurückgelegen war. Für Gauff ist es die erste Teilnahme an den Australian Open. (APA, 22.1.2012)

Ergebnisse:

HERREN, 2. Runde:

Novak Djokovic (SRB-2) – Tatsuma Ito (JPN) 6:1,6:4,6:2

Stefanos Tsitsipas (GRE-6) – Philipp Kohlschreiber (GER) w.o.

Tennys Sandgren (USA) – Matteo Berrettini (ITA-8) 7:6(7),6:4,4:6,2:6,7:5

Diego Schwartzman (ARG-14) – Alejandro Davidovich (ESP) 6:1,6:4,6:2

Marin Cilic (CRO) – Benoit Paire (FRA-21) 6:2,6:7(6),3:6,6:1,7:6(3)

Guido Pella (ARG-22) – Gregoire Barrere (FRA) 6:1,6:4,3:6,6:3

Yoshihito Nishioka (JPN) – Daniel Evans (GBR-30) 6:4,6:3,6:4

Milos Raonic (CAN-32) – Cristian Garin (CHI) 6:3,6:4,6:2

Sam Querrey (USA) – Ricardas Berankis (LTU) 7:6(2),4:6,6:4,6:4

Marton Fucsovics (HUN) – Jannik Sinner (ITA) 6:4,6:4,6:3

Tommy Paul (USA) – Grigor Dimitrow (BUL-18) 6:4,7:6(6),3:6,6:7(3),7:6(3)

Dusan Lajovic (SRB-24) – Marc Polmans (AUS) 6:2,6:4,6:3

John Millman (AUS) – Hubert Hurkacz (POL-31) 6:4,7:5,6:3

Dominic Thiem bestreitet sein Zweitrunden-Match gegen Alex Bolt (AUS) in der Nacht auf Donnerstag im 3. Match nach 01.00 Uhr MEZ (live ServusTV)

HERREN-DOPPEL, 1. Runde:

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG-6) – Marcus Daniel/Philipp Oswald (NZL/AUT) 6:4,6:4



Raven Klaasen/Oliver Marach (RSA/AUT-9) – Miomir Kecmanovic/Christian Ruud (SRB/NOR) 6:2,4:6,6:3

DAMEN, 1. Runde:

Carla Suarez (ESP) – Aryna Sabalenka (BLR-11) 7:6(6),7:6(6) Elise Mertens (BEL-16) – Danka Kovinic (MNE) 6:2,6:0

Anett Kontaveit (EST-28) – Astra Sharma (AUS) 6:0,6:2

Anastasia Pawljutschenkowa (RUS-30) – Nina Stojanovic (SRB) 6:1,7:5

Sara Sorribes (ESP) – Veronika Kudermetowa (RUS) 2:6,6:1,6:1

Iga Swiatek (POL) – Timea Babos (HUN) 6:3,6:2

Heather Watson (GBR) – Kristyna Pliskova (CZE) 4:6,6:3,6:1

Taylor Townsend (USA) – Jessica Pegula (USA) 6:4,7:6(5)

2. Runde:

Ashleigh Barty (AUS-1) – Polona Hercog (SLO) 6:1,6:4

Naomi Osaka (JPN-3) – Zheng Saisai (CHN) 6:2,6:4

Petra Kvitova (CZE-7) – Paula Badosa (ESP) 7:5,7:5

Julia Görges (GER) – Petra Martic (CRO-13) 4:6,6:3,7:5

Sofia Kenin (USA-14) – Ann Li (USA) 6:1,6:3

Alison Riske (USA-18) – Zhu Lin (CHN) 6:3,6:1

Caroline Wozniacki (DEN) – Dajana Jastremska (UKR-23) 7:5,7:5

Jekaterina Alexandrowa (RUS-25) – Barbora Krejcikova (CZE) 6:1,6:3

Wang Qiang (CHN-27) – Fiona Ferro (FRA) 6:1,6:2

Jelena Rybakina (KAZ-29) – Greet Minnen (BEL) 6:3,6:4

Cori Gauff (USA) – Sorana Cirstea (ROU) 4:6,6:3,7:5

Zhang Shuai (CHN) – Caty McNally (USA) 6:2,6:4

Ons Jabeur (TUN) – Caroline Garcia (FRA) 1:6,6:2,6:3

Serena Williams (USA-8) – Tamara Zidansek (SLO) 6:2,6:3

Maria Sakkari (GRE-22) – Nao Hibino (JPN) 7:6(4),6:4