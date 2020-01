Mit "Star Trek: Picard" startet am Freitag der beste Captain der Sternenflotte in ein neues Abenteuer. Eine Navigationshilfe durch ein über 50 Jahre altes Universum

Wohin geht die Reise, Jean-Luc Picard? Auf der Enterprise der nächsten Generation leitete Captain Picard sein Team durch die Galaxien. 1994 endete die Serie "Star Trek: The Next Generation", in vier Filmen ging es noch bis 2002 weiter. Das war unser letzter Kontakt mit Picard, Data, Riker oder Troi.

Ab Freitag startet nun auf Amazon Prime "Star Trek: Picard", in der – wenig überraschend – Picard (Patrick Stewart) als Hauptcharakter auftreten wird. Der genaue Plot der Geschichte ist noch nicht hundertprozentig bekannt.

Doch warum gibt es wieder eine neue Serie, was fasziniert so viele an der Geschichte, und worum könnte es in "Star-Trek: Picard" gehen? Im "Serienreif"-Podcast versucht diesmal Next-Generation-Fan Daniela Rom der Ungläubigen Michaela Kampl das "Star Trek"-Universum zu erklären und näherzubringen. Mit Erfolg. (red, 23.1.2019)