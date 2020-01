Ein Prototyp der Xbox Series X ist auf Twitter zu sehen. Foto: Screenshot/WebStandard

Ein Foto eines Prototyps der Xbox Series X ist auf Twitter aufgetaucht. Dabei ist die Vorder- und Rückseite der Spielkonsole zu sehen und somit auch alle Ports, die das Spielgerät aufweist. Wie erwähnt handelt es sich bei gezeigten Xbox Series X um einen Prototypen – Unterscheidungen zur Consumer-Version, die Ende 2020 auf den Markt kommt, sind also durchaus möglich.

Die Vorderseite

Auf der Vorderseite des Spielgeräts findet sich ein Slot für Discs und offenbar ein Knopf, um diese wieder ausgeben zu lassen. Zudem sind ein USB-Slot und ein weiterer Button darüber zu sehen. Das Xbox-Logo findet sich ebenso auf der Vorderseite. Ob es sich dabei um den Power-Knopf handelt, ist noch offen.

Die Rückseite

Auf der Rückseite sind zwei USB-, eine LAN- und eine HDMI-Schnittstelle zu sehen. Ferner ist ein S&PDIF-Ausgang, ein Netzteilanschluss und ein weiterer Anschluss verbaut, bei dem nicht ganz klar ist, wobei es sich handelt. Möglicherweise ist es eine Schnittstelle für Programmierer. Für jene Person, die das Bild verbreitet hat, dürften die nächsten Tage spannend werden. So ist die Seriennummer klar ersichtlich und somit eine Rückverfolgung möglich.

All-In-Konsole?

Wie groß das Spielgerät ist, wird durch das entwischte Bild leider nicht verraten. Allerdings wird wieder einmal verdeutlicht, wie sehr die Xbox Series X einem Mini-PC ähnelt. Gerüchteweise will Microsoft eine All-In-One-Konsole bieten, bei der man in einen Windows-Modus booten und dort auf Steam und den Epic Games Store zugreifen kann. Der Konzern hat in diese Richtung bislang nichts kommuniziert.

Brad Sams

Leistungsdaten

Auch zu den Leistungsdaten der bevorstehenden Konsolen-Generation wird schon länger diskutiert. Kürzlich sollen erste Infos dazu entwischt sein. In einer eigenen Github-Repository soll CPU- und GPU-Hersteller AMD erste Benchmarks der PS5 und Xbox Series X zusammengetragen haben. Bei diesen weist Microsofts Spielkonsole deutlich mehr Power auf. Beide Spielgeräte gehen im Dezember 2020 in den Verkauf. (dk, 22.1.2020)