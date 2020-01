Die prämierte Journalistin Gabriele Neuwirth (li.) und KMA-Generalsekretär Gerhard Tschugguel. Foto: KMA / Simon Varga

Wien – Gabriele Neuwirth ist mit dem "Gerhard Weis Ehrenring" ausgezeichnet worden. Die Journalistin, Journalistenausbilderin und Präsidentin des Katholischen Publizistenverbandes bekam den erstmals vergebenen Preis der Katholischen Medien Akademie (KMA) am Dienstagabend für ihre Verdienste um die journalistische Aus- und Weiterbildung überreicht.

Der Preis trägt den Namen des im Sommer 2019 verstorbenen früheren ORF-Generalintendanten und langjährigen journalistischen Leiters der KMA, Gerhard Weis. Er soll künftig alle drei Jahre verliehen werden. Kriterien für die Vergabe seien neben einer hohen handwerklichen Professionalität und einem "hohen ethischen Anspruch" des jeweiligen Trägers bzw. der Trägerin auch der "persönliche 110-prozentige Einsatz" für Nachwuchsjournalisten, so KMA-Generalsekretär Gerhard Tschugguel bei der Verleihung am Dienstag. All diese Kompetenzen bringe Neuwirth mit, sagte er mit Verweis auf ihre engagierten Einsätze mit und für Studierende etwa bei der "Langen Nacht der Kirchen". (APA, 22.1.2020)