Wer gehört zu Ihrer Streaming-Familie? Foto: ugc

Nicht mit jeder Familie teilt man auch Genmaterial. Das gilt in weiten Teilen der Bevölkerung für die Menschen, mit denen man sich den Netflix-Account teilt. Friedlich vereint finden sich da Freunde mit unterschiedlichsten Film- und Seriengeschmäckern in einer Art Streaming-WG zusammen. Ganz genau genommen ist das von Netflix eigentlich so nicht vorgesehen, hier ist mit "Familie" die tatsächliche Familie, die sich einen Haushalt mit mehreren Endgeräten teilt, gemeint. Dieser User ist sich hier jedenfalls keiner Schuld bewusst:

Auf diese Art sollen den Streaminganbietern Netflix, Amazon, Disney+ und Hulu rund neun Milliarden Dollar potenzielle Einnahmen entgehen – andererseits bindet diese halblegale Art der Mitgliedschaft User, die sich unter anderen Umständen kein Streamingabo leisten würden. Zu ihnen zählt auch dieser STANDARD-Poster:

In welcher Art von Netflix-Familie sind Sie?

Und wie hat sich die Zusammensetzung ergeben? Würden Sie sich ein Streamingabo auch alleine leisten, falls es mit Ihrer Freundesfamilie nicht mehr geht? (aan, 31.1.2020)