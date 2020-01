Naughty Dog sucht aktuell einen Entwickler mit Expertise im PC-Gaming-Bereich. Foto: Naughty Dog

The Last of Us 2 ist einer der letzten PS4-Exklusivtitel. Das Spiel erscheint am 29. Mai, es gilt aufgrund des Vorgängers als eines der meisterwarteten Games des Jahres. Eine Jobanzeige lässt nun vermuten, dass das Game auch für den PC erscheinen könnte. Konkret wird nach einem Entwickler mit Expertise im PC-Gaming-Bereich gesucht.

Horizon Zero Dawn soll auch für PC kommen

Möglicherweise setzt bei Sony ein langsames Umdenken ein. So soll Horizon Zero Dawn nämlich auch für den PC kommen, konkret 2020. Der PS4-Exklusivtitel erschien 2017. Bis zum möglichen PC-Release von The Last of Us 2 kann somit noch einige Zeit vergehen. Wer den ersten Teil ausprobieren möchte und sich nicht extra eine PS4 anschaffen will, kann dies mittels des Streamingservices Playstation Now. (red, 22.1.2020)