Der Angeklagte am ersten Prozesstag. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Feldkirch – Der vor einem Jahr getötete Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn ist an massivem Blutverlust gestorben. Das hat das Gutachten von Gerichtsmediziner Walter Rabl ergeben, der am dritten Tag des Mordprozesses gegen Soner Ö. am Landesgericht Feldkirch sein Gutachten erörterte. Der Körper des Todesopfers wies 14 Stich- bzw. Schnittverletzungen auf.

Die Toxikologin Marion Pavlic gab die Alkoholisierung des Angeklagten zum Tatzeitpunkt mit etwa 1,08, maximal aber 1,25 Promille an. Das passte nicht zur Aussage des Angeklagten, wonach der in der Stunde vor der Tat zwei Bier getrunken habe. Dieser Wert lasse sich eher mit vier Bier erreichen, so Pavlic. Ö. habe auch Schlaf- und Beruhigungsmittel in therapeutischer Dosis im Körper gehabt. Die Konzentrationen dieser Wirkstoffe seien im therapeutischen Bereich gelegen.

Urteil noch am Mittwoch

Ein Urteil das Urteil gegen Ö. wird noch am Mittoch erwartet. Ö. hat im Februar 2019 den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen. Er bekennt sich schuldig der absichtlichen schweren Körperverletzung mit Todesfolge, nicht aber des Mordes. Es habe sich um einen "Unfall" gehandelt, sagte er vor Gericht.

Er mit einem Küchenmesser auf den 49-jährigen Sozialamtsleiter los. Zuvor und auch am Tattag war der 35-Jährige wegen noch nicht erfolgter Geldleistungen aus der Grundversorgung mehrmals vorstellig geworden. Ö. war Anfang 2019 illegal nach Österreich eingereist und hatte um Asyl angesucht. Der erstochene Sozialamtsleiter hatte zehn Jahre zuvor – in anderer Funktion und nach der 15. Verurteilung Ö.s – ein Aufenthaltsverbot gegen den Mann erlassen, weshalb die Staatsanwaltschaft Rache als Motiv sieht. Wird die Tat als Mord bewertet, liegt der Strafrahmen bei zehn bis 20 Jahren oder lebenslanger Haft. Für absichtliche schwere Körperverletzung mit Todesfolge sind Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren vorgesehen.

Der Fall löste eine rege Debatte rund um die Sicherheitshaft aus, die auch aktuell diskutiert wird. (red, APA, 22.1.2020)