"Plague Inc." erschien 2012 und ist in China plötzlich zum meistverkauften Spiel im App Store avanciert

Der mysteriöse Coronavirus sorgt dafür, dass in China ein altes Game plötzlich wieder für Furore sorgt. Konkret ist Plague Inc. im dortigen App Store zum meistverkauften Spiel avanciert. Das Game erschien 2012 und wurde seither mit neuen Inhalten versorgt. Konkret geht es bei dem Titel darum, mit einer Krankheit die komplette Menschheit auszulöschen. Der Spieler entwickelt dabei den Virus sukzessive weiter, um menschliche Gegenmaßnahmen nichtig zu machen.

Erinnerungen an Game

In den sozialen Netzwerken tauschen sich etliche User über die plötzliche Popularität des Spiels aus. Zwar war das Game immer wieder in den Top-25 zu finden, der schnelle Anstieg ist allerdings durchaus beachtlich. Ein Nutzer merkte auf Weibo an, dass der Ausbruch der Coronaviren ihn sehr an Plague Inc. erinnere. Ein weiterer User merkte an, dass das Spiel durchaus einen Lerneffekt mit sich bringen könnte.

Nicht nur für iOS verfügbar

Plague Inc. hat es nach dem ersten Release für iOS mittlerweile auf etliche Plattformen geschafft. So gibt es das Spiel heute bereits für Android, PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch. Auch bei den Inhalten hat der Hersteller vielerorts nachgebessert und Verweise auf aktuelle Geschehnisse integriert. Kürzlich sorgte ein neues Szenario für Aufsehen, bei dem man es mit Impfgegnern zu tun bekommt. Diese wirken sich nämlich positiv auf die Verbreitung aus. (red, 22.1.2020)