"The Witcher" wird für Netflix wohl eine Erfolgsgeschichte. Foto: The Witcher/Netflix

Ein Jahr lang haben Fans von Geralt von Rivia der Netflix-Serie zu ihrem liebsten Monsterjäger geharrt. Viel wurde diskutiert darüber, ob das Werk den Büchern oder den Spielen gerecht werden könne, oder ob man mit Henry Cavill überhaupt den passenden Darsteller gefunden habe.

Glaubt man den Geschäftszahlen des Streaminganbieters, so stößt die filmische Umsetzung auf viel Gegenliebe. The Witcher könnte sogar, noch vor Größen wie House of Cards oder Stranger Things, zur bisher erfolgreichsten Serie auf der Plattform werden.

Starke Zahlen mit einem Haken

Ganze 76 Millionen Zuseher sollen die erste Staffel gesehen haben. Eine Zahl, die sie in Schlagdistanz von Kultproduktionen wie HBOs Game of Thrones rückt. Allerdings sind die Angaben aufgrund der Zählweise von Netflix mit etwas Vorsicht zu genießen. Der Dienst zählt alle Nutzer, die eine Folge der Serie für länger als zwei Minuten gesehen haben, zu ihren Zusehern. Wie viele der 76 Millionen The Witcher tatsächlich komplett oder zum Großteil durchgesehen haben, ist nicht bekannt.

Netflix

Nach Angaben des Unternehmens ist die Produktion auch beliebter als diverse neuere Serien der Konkurrenz, etwa The Morning Show auf Apple TV+, Jack Ryan auf Amazon Prime oder auch die Star Wars-Serie The Mandalorian auf Disney+. Auch hier sollte man jedoch auf das Kleingedruckte schauen.

Denn zum Einen nutzt Netflix die Suchtrends von Google als Vergleichsinstrument, was nicht unbedingt die exakteste Messmethode ist. Und während The Witcher bei Netflix global – also in 190 Ländern – angesehen werden kann, ist Disney+ bislang nur in einigen ausgewählten Märkten gestartet. Hinzu kommt, dass die komplette Staffel von The Witcher auf einmal verfügbar wurde, während bei The Mandalorian die Folgen im Wochentakt erschienen. Bei The Verge hat man den Vergleich zwischen der Hexer-Saga und The Mandalorian nur für US-Suchen durchgeführt, was zu einem deutlich ausgeglicheneren Resultat führt.

Staffel 2 bereit in Produktion

Von diesen Ungenauigkeiten abgesehen besteht aber dennoch kein Zweifel, dass The Witcher durchaus erfolgreich gestartet ist. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits an weiteren Abenteuern von und mit Geralt von Rivia gearbeitet wird. (gpi, 22.01.2020)