Smartphones können abhängig machen, das ist mittlerweile bekannt. Viele Dienste und Apps zielen daher mittlerweile darauf ab, die Zeit, die man am mobilen Bildschirm verbringt, zu reduzieren. Auch Google hat so eine Initiative ins Leben gerufen. Mit den Digital Wellbeing Experiments will man Nutzer dabei unterstützen, eine bessere Balance mit Technologie zu finden.

Kuvert macht Smartphones simpler

Die verschiedenen Experimente sind auf einer Website gesammelt. Eines davon ist Envelope. Dabei handelt es sich eine Kombination aus einer App und einem Papierkuvert, mit dem ein Smartphone vorrübergehend in ein einfacheres Telefon verwandelt werden kann. Auf dem Papierkuvert, in das das Smartphone gesteckt wird, ist eine einfache Handytastatur aufgedruckt – das Envelope User Interface. Damit kann man telefonieren und Fotos aufnehmen.

Das Papierkuvert steht als Druckvorlage zum Download bereits – damit das Ganze funktioniert, muss auch eine eigene App installiert werden. Diese steht zwar kostenlos im Play Store bereits, offiziell wird damit vorerst jedoch nur Googles eigenes Smartphone Pixel 3a unterstützt. Entwickelt wurde die Anwendung von dem Londoner Produktdesign-Studio Special Projects.

Ein weiteres Experiment ist auch die Screen Stopwatch – eine Bildschirmhintergrund, der anzeigt wie lange man das Smartphone täglich aktiv verwendet. Ähnlich sind auch die Activity Bubbles, die für jedes Aktivieren des Bildschirms einen Kreis am Display erscheinen lassen. Auf der Seite der Digital Wellbeing Experiments kann man sich weitere Anwendungen ansehen. (red, 22.1.2020)