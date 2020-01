Wie mit Tomaten, Thunfisch und Mangos aus der Dose was Gutes auf den Tisch kommen kann.

Inga Pfannebecker

Das große Dosen-Kochbuch

Edition Michael Fischer 2019

159 Seiten, € 20,60

ISBN 978-3-96093-457-8 Foto: Edition Michael Fischer

Lebensmittel aus der Dose sind besser als ihr Ruf. Damit sind natürlich nicht Fertiggerichte wie Ravioli oder das Bohnengulasch gemeint. Doch Tomaten aus der Dose zum Beispiel schmecken außerhalb der Saison wesentlich besser, als das frische Gemüse aus dem Glashaus. Kichererbsen oder Bohnen schon fix fertig zur Hand zu haben ist außerdem praktisch, vor allem wenn es schnell gehen soll.

Die Food-Journalistin und Kochbuchautorin Inga Pfannebecker stellt in "Das große Dosen-Kochbuch" Rezepte vor, bei denen typische Dosenware mitspielt. Einleitend erzählt sie, worauf beim Kauf und Verwenden geachtet werden soll. Begriffe wie Füllgewicht, Abtropfgewicht und Einwaage werden erläutert und das Ablaufdatum kritisch unter die Lupe genommen.

Nach einem Überblick, welche Lebensmittel in Dosen vorrätig sein sollen, geht es los mit den insgesamt 70 Rezepten. Sie sind klassisch in Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts gegliedert. In manchen Gerichten kommen gleich mehrere Dosenprodukte zum Einsatz, wie etwa bei der Oliven-Tapenade Oliven und Sardellenfilets oder bei dem folgenden Rezept für den Nizza-Salat.

Foto: EMF/Tina Bumann

Ein weiterer Vorteil von in Dosen abgepackten Lebensmitteln ist, dass man auch exotische Früchte wie Bambussprossen oder Ananas in kleineren Mengen jederzeit einsatzbereit lagernd hat. Aus diesen beiden kann man mit ein paar zusätzlichen frischen Lebensmitteln ein Hähnchen süß-sauer zaubern. Artischockenherzen wiederum machen sich gut auf einer Pizza oder in einer Frittata.

Foto: EMF/Tina Bumann

Auch bei den Desserts sind Zutaten aus der Dose hilfreich. Eine davon ist Kondensmilch. Sie kommt in den Orangen-Flan oder den Mokka-Karamell-Kuchen. Die Mangos aus der Dose für die Mango-Lassi-Bowl haben mehr Aroma, als die weitergereisten Früchte im Obstregal. Und die folgende Maronen-Schoko-Creme ist mit dem fertigen Püree aus der Dose in ca. 20 Minuten fertig. Mit frischen Maroni, die erst gegart und geschält werden müssen, ist das nicht unter einer Stunde hinzukriegen.

Foto: © EMF/Klara&Ida

"Das große Dosen-Kochbuch" gibt einen schönen Überblick, welche schnellen und abwechslungsreichen Gerichte mit Dosen in der Vorratskammer möglich sind. (Helga Gartner, 25.1.2020)

