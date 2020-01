Captain Kathryn Janeway

Im Jahr 2371 war die Zeit reif für die erste Frau an der Spitze der TV-Sternenflotte. Captain Janeway erledigte ihre Mission an Bord der U.S.S. Voyager zwischen 1995 und 2001 ordentlich: streng, gerecht und niemals selbstherrlich. Ihr grandioses Führungs talent schulte Darstellerin Kate Mulgrew danach als rote Russin in Orange Is The New Black. Sollte Captain Picard abstür zen: Diese Chefin rettet ihn garantiert. (Doris Priesching)