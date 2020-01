Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erscheint einige Monate später. Als Grund hat Entwickler CD Projekt RED verkündet, dass man zusätzliche Zeit für den letzten Feinschliff benötige. Der Rollenspiel-Shooter soll ein Meistwerk werden, daher will man noch weitere Arbeit in das Game investieren. Laut einem Insider soll der Grund für die Verschiebung aber ein anderer sein. So ist seinen Infos zufolge, die aktuelle Konsolengeneration einfach zu schwach für das Spiel.

Remigiusz Maciaszek

Xbox One nicht stark genug

Borys Niespielak behauptet etwa, dass die Xbox One nicht stark genug ist, damit das Game flüssig läuft. Allgemein sei die Performance des Games auf den Konsolen "extrem unbefriedigend". Laut der Quelle des Insiders, habe man die Probleme bis dato nicht ausmerzen können – daher war man gezwungen, den Release des Spiels bis September hinauszuzögern. Cyberpunk 2077 erscheint statt im April nun im September.

Ähnliches Problem bei "The Witcher 3"

Bei The Witcher 3: Wild Hunt hatte CD Projekt RED bereits mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Das Game wurde verschoben und zwischen den Trailern und dem Release des Spiels wurde die Grafik massiv nach unten geschraubt. Auch hier soll die aktuelle Konsolengeneration eine Rolle gespielt haben. Die Playstation 4 und Xbox One werden bereits heuer von der Playstation 5 und Xbox Series X abgelöst, die Ende 2020 in den Handel kommen.

Cyberpunk 2077

Weitere Infos zu dem Spiel

Borys Niespielak gilt in Polen als verlässliche Quelle für Infos aus dem Gaming-Bereich. Dem Insider wurden auch weitere Infos direkt von einem Mitarbeiter von CD Projekt RED zugespielt. So soll sich die Verschiebung schon lange abgezeichnet haben. Die Kampagne des Games sei mittlerweile fertig. An den Nebenmissionen soll allerdings noch gefeilt werden. Hinsichtlich der Länge will Niespielak erfahren haben, dass das Spiel kürzer als The Witcher 3 ist. (dk, 22.1.2020)