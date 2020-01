Fürchtet sich vor einer Abschiebung: Aïssa Maïga in der Serie "Tödliche Flucht", in der eine Tote in einem Flüchtlingsheim Rätsel aufgibt, Arte, 21.05 Uhr. Foto: Spiral Pictures

18.30 MAGAZIN

Konkret: Cannabidiol (CBD) – Hilfe gegen Hirntumor Cannabidiol, kurz CBD, ist neben dem psychoaktiven THC der zweite Hauptwirkstoff der Cannabis-Pflanze und wird u. a. zur Behandlung von Schmerzen und Epilepsie eingesetzt. Neue Forschungen lassen hoffen, dass CBD sogar das Wachstum von Tumoren bremsen kann. Bis 18.51, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Greta Thunberg – Die Stimme einer Generation Die 17-jährige schwedische Klimaaktivistin begeistert – und polarisiert. Die Doku erzählt ihre Geschichte. Im Anschluss daran wird um 21.05 bei Ingrid Thurnher in Politik live über die Reizfigur Greta diskutiert. Bis 21.05, ORF 3

20.15 IN MEMORIAM

Die Rosenheim-Cops Am Montag erlag der "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger im Alter von 57 Jahren einer Krebserkrankung. ORF 2 zeigt aus diesem Anlass zwei Folgen der bayerischen Krimiserie: Einen auf einen Streich und um 21.05Haarscharf ins Herz. Bis 21.50, ORF 2

20.15REPORT

Dokeins: Schnee von gestern? Österreich gilt als Nation der Pistenkaiser. Hanno Settele geht der Frage nach, ob das noch stimmt. Bis 21.05, ORF1

21.05 MINISERIE

Tödliche Flucht (1–3/6) (Taken Down, IRL 2018, David Caffrey) Eine junge Nigerianerin wird am Stadtrand von Dublin in einem Flüchtlingsheim tot aufgefunden. Kommissarin Jen Rooney (Lynn Rafferty) ermittelt. Miniserie von David Caffrey Stuart Carolan (Love/Hate).Bis 23.40, Arte

21.05 RÜCKBLICK

Mythos Hahnenkamm Anlässlich des 80. Hahnenkammrennens am Wochenende in Kitzbühel blickt der ORF zurück auf die Geschichte des berühmtesten aller Skirennen. Bis 21.55, ORF 1

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Machtkampf im Ministerium – Politik auf Kosten der Schüler? Es diskutieren Susanne Wiesinger, Martin Netzer, Heinrich Himmer und Konrad Paul Liessmann. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Wie zukunftsfit ist unsere Bahn? / Geld von Internetkonzernen: Was die Digitalsteuer bringt / Pflege: Schweizer Modell als Vorbild. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Schauspielerin und Sängerin Nina Proll, Schuhmacher Markus Scheer, Kunstpädagogikstudentin Caroline Baldt und das Ehepaar Ingrid Wendl & Milan Turkovic zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.45 COMICVERFILMUNG

Hulk (USA 2003, Ang Lee) Regisseur Ang Lee nimmt seinen giftgrünen Helden, der sich selbst nicht wiederkennt, ernst. Das Ergebnis ist eine der nach wie vor besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 3.00, Puls 4

Original-Trailer zu "Hulk". Movieclips Classic Trailers