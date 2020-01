Streit bei Laudamotion. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Ryanair-Tochter Laudamotion darf der Betriebsratsvorsitzenden den Zutritt zum Firmengelände nicht verbieten. Das entschied das Landesgericht Korneuburg in einer einstweiligen Verfügung, teilte die Gewerkschaft vida am Mittwoch mit. Auch an Informationsveranstaltungen müsse sie teilnehmen dürfen, so das Gericht. Für Donnerstag ist vom Unternehmen eine Mitarbeiterversammlung angesetzt.

Betriebsratswahl nicht anerkannt

Hintergrund ist ein Streit zwischen Geschäftsführung und Betriebsrätin. Die Firma hat die Mitarbeiterin trotz Kündigungsschutz, den sie als Betriebsrätin hat, gekündigt und erkennt deshalb auch ihre Wiederwahl in den Betriebsrat nicht an. In der Vorwoche hatte die Airline der Belegschaftsvertreterin die Teilnahme an einem Briefing für die Flugbegleiter verweigert. Die Veranstaltung wurde letztlich vertagt.

Seit 1. Jänner wendet die Geschäftsführung den Laudamotion-Kollektivvertrag nicht mehr an. Neue Mitarbeiter werden nun stattdessen über die österreichische Zweigniederlassung der Leiharbeitsfirma Crewlink Ireland angestellt. Die Gewerkschaft wirft dem irischen Mutterkonzern vor, auf österreichisches Arbeitsrecht zu pfeifen. (APA, 22.1.2020)