Verteidigung des US-Filmproduzenten will die Glaubwürdigkeit der Belastungszeuginnen in Zweifel ziehen

Harvey Weinstein beim Prozessauftakt am Mittwoch. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jeenah Moon

New York – Mit Spannung wurden am Mittwoch die Eröffnungsplädoyers im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein erwartet. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vor. Beweise würden zeigen, "dass dieser Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist", sagte Anklägerin Meghan Hast am Mittwoch bei ihrem Auftaktplädoyer.

Hast legte die Fälle von mehreren Frauen dar, die Weinstein bedrängt haben soll. Demnach habe er "seine Macht in der Unterhaltungsindustrie dazu genutzt, ihr Schweigen sicherzustellen". Die Staatsanwältin kündigte an, dass die Betroffenen ihre Geschichten der Angst und Erniedrigung während des Prozesses erzählen werden – "endlich werden ihre Stimmen gehört werden", so Hast.

Muster sexueller Gewalt

Weinstein werden in New York insgesamt fünf schwere Straftaten zur Last gelegt: darunter Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe. Es geht dabei um eine Frau, die Weinstein 2013 in einem New Yorker Hotelzimmer vergewaltigt, und eine Frau, die er 2006 zu Oralverkehr gezwungen haben soll.

Zusätzlich sollen im Laufe des Prozesses – der mehrere Wochen dauern wird – weitere betroffene Frauen gegen den ehemaligen Filmproduzenten aussagen. Die Anklage will damit zeigen, dass es ein Muster der sexuellen Gewalt von Harvey Weinstein gegen Frauen gegeben hat.

Dem gegenüber steht die Verteidigungsstrategie des Anwaltteams des 67-Jährigen rund um Donna Rotunno. Dieses wird versuchen, die Glaubwürdigkeit der betroffenen Frauen zu schmälern. Einer der Anwälte, Damon Cheronis, sprach bereits am Tag vor dem Prozessauftakt von dutzenden "liebevollen E-Mails", die zwischen Weinstein und den betroffenen Frauen ausgetauscht worden seien. Darin sei klar ersichtlich, dass die sexuellen Kontakte in beidseitigem Einverständnis passiert seien, so Cheronis bei einer Anhörung vor dem Höchstgericht in Manhattan. "Wir werden zeigen können, dass die Zeugen, die angeben, von Harvey Weinstein sexuell missbraucht worden zu sein, auch damit geprahlt haben, eine sexuelle Beziehung zu ihm zu haben." Sie hätten sich durch Sex mit dem Produzenten Vorteile für ihre Karriere erhofft, so der Anwalt. Anklägerin Illuzzi-Orbon nannte die Interpretation der Mails "unverhohlen ungenau".

Suche nach Geschworenen

Über Schuld oder Unschuld des ehemaligen Filmproduzenten müssen die sieben Männer und fünf Frauen der Jury befinden, die in den vergangenen Wochen zusammengesetzt wurde. Die Suche nach den Geschworenen gestaltete sich schwierig, da sie unvoreingenommen an den Fall herantreten müssen – ein schweres Unterfangen nach mehr als zweijähriger Berichterstattung über den angeblichen Missbrauch durch Weinstein. Bei einer Verurteilung droht dem 67-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe.

Seit 2017 und der Veröffentlichung der ersten Vorwürfe in der New York Times und dem New Yorker haben insgesamt mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Unter ihnen befinden sich bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Uma Thurman und Salma Hayek. Aus den Vorwürfen entstand die globale #MeToo-Bewegung. Weltweit äußerten sich Frauen und auch Männer unter dem Schlagwort "Me too" ("Ich auch") in den sozialen Medien über ihre eigenen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen. Ihr Einfluss reichte in viele Gesellschaftsschichten und stieß auch in Österreich Diskussionen über sexualisierte Gewalt und vor allem männlichen Machtmissbrauch an. (APA, bbl, 22.1.2020)