Retter Griezmann. Foto: APA/AFP/JAIME REINA

Der FC Barcelona hat sich nach einer schwachen Vorstellung für das Achtelfinale des spanischen Fußball-Cups qualifiziert. Gegen Drittligist UD Ibiza rannten die Katalanen bis zur 71. Minute einem Rückstand hinterher, ehe Antoine Griezmann per Doppelpack (72., 94.) noch einen 2:1-Erfolg sicherstellte. Bei Barcelona wurden Lionel Messi, Sergio Busquets und Gerard Pique geschont.

Ähnlich schwer tat sich Real Madrid, das sich mit 3:1 gegen die ebenfalls drittklassigen Unionistas de Salamanca in die nächste Runde rettete. Gareth Bale brachte die Königlichen in Führung (18.). Nach dem Seitenwechsel brachte Joke Alvaro Romero den Außenseiter jedoch überraschend zurück ins Spiel (57.). Erst ein Eigentor durch Juan Gongora (62.) stellte Reals Führung wieder her.

Erst in der 92. Minute sorgte Brahim Diaz mit dem 3:1 dann für die endgültige Entscheidung. (APA, 22.1.2020)