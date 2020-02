Die Familie Leeb in St. Andrä am Zicksee verkauft vorzügliche Feinkost ab Hof

Holunderbeerenkapern vom Apfelhof Leeb, 220 g, € 5,60 im Weinwerk Neusiedl oder ab Hof www.allesapfel.at Foto: Lukas Friesenbichler

Der Apfelhof der Familie Leeb in St. Andrä am Zicksee im burgenländischen Seewinkel wurde vor wenigen Wochen mit seinem Hofladen als einer der besten im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Neben einer Vielzahl an Produkten rund um den Apfel – von Säften über Schaumwein bis Chutney – gibt es dort auch in Essig eingelegte, grüne Holunderbeerenkapern, die vorzüglich zu diversen Fleisch- und Fischgerichten passen. (Petra Eder, RONDO, 13.2.2020)

