Österreicher absolvierte Zweitrundenmatch und gewann in fünf Sätzen

Thiem musste über fünf Sätze spielen. Foto: APA/AFP/DAVID GRAY

Dominic Thiem hat mit Ach und Krach die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der 26-jährige Niederösterreicher, der in Melbourne als Nummer fünf gesetzt ist, besiegte am Donnerstag den Australier Alex Bolt (ATP-140.) erst nach 1:2-Satzrückstand und 3:22 Stunden mit 6:2,5:7,6:7(5),6:1,6:2.

Thiem qualifizierte sich zum vierten Mal in seiner Karriere für die Runde der letzten 32 in Melbourne. Er trifft nun am Samstag auf Taylor Fritz (USA-29) oder Kevin Anderson (RSA). Thiem spielt um sein drittes Achtelfinale beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach 2017 und 2018. (APA, 23.1.2020)