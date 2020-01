Das Smartphone startet zunächst in den USA zu einem Preis von 1.500 US-Dollar

Das neue Motorola Razr ist mit zwei Displays ausgestattet. Foto: Motorola

Die ikonische Razr-Reihe von Motorola hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das erste Modell V3 kam bereits 2004 auf den Markt. Herausstechend war damals das besonders schmale Metall-Gehäuse des Klapp-Handys, das dem Gerät auch den Namen Razr in Anklang an Rasierklingen brachte. Im Lauf der Jahre kamen mehrere weitere Modelle in der Reihe dazu. Nun bringt Motorola das erste Razr mit faltbarem Display auf den Markt.

Start in den USA um 1.500 Dollar

In den USA startet der Vorverkauf des neuen Modells am 26. Jänner, der allgemeine Marktstart folgt im Februar. Das gab Provider Verizon bekannt. Eigentlich hätte das Gerät schon Ende 2019 kommen sollen, wurde aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten wegen angeblich hoher Nachfrage nach Falt-Bildschirmen verschoben.

In Europa ist ein Verkaufsstart im Lauf des ersten Halbjahres anvisiert. Wie auch andere Smartphones mit faltbarem Display, liegt der Preis beim Razr deutlich über dem herkömmlicher Smartphone-Modelle. In den USA verlangt Motorola 1.500 Dollar dafür.

Zwei Displays

Das Smartphone ist mit einem 6,2 Zoll großen OLED-Bildschirm im Format 21:9 ausgestattet. Dieser lässt sich zusammenklappen. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer, kleinerer Screen mit 2,7 Zoll. Darauf werden etwa Benachrichtigungen und andere relevante Informationen angezeigt. Auch das originale Razr verfügte über zwei Bildschirme – einen kleinen auf der Außenseite und einen größeren inklusive klassischer Handytastatur in aufgeklapptem Zustand.

Derzeit gibt es erst zwei Smartphones mit faltbarem Display auf dem Markt. Das Samsung Galaxy Fold und das Huawei Mate X, das bislang allerdings nur in Asien verfügbar ist. (red, 23.1.2020)