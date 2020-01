Die 300-Euro-Hardware bietet sehr viel Leistung für vergleichsweise wenig Geld und Stromverbrauch – Kritik an BIOS und VRAM-Bemessung

AMDs Radeon RX 5600 XT wurde bei der CES vorgestellt und ist seit kurzem im Handel. Bei ersten Tests kann die Grafikkarte größtenteils überzeugen, weist allerdings auch Negativpunkte auf. Foto: AMD

Mit der RX 5600 XT läutet AMD das neue Grafikkartenjahr ein. Bei der CES vorgestellt, ist die Hardware ab 300 Euro bereits im Handel gelandet. Nun gibt es auch schon erste Tests zu der Mittelklasse-Grafikkarte, auf die Nvidia mit einer Preisminderung der RTX 2060 reagiert hat. Um in der gleichen Preisklasse zu konkurrieren, kostet die Hardware nämlich nun offiziell um 50 Euro weniger. Zuvor wurden 369 Euro verlangt, nun sind es 319 Euro.

Linus Tech Tips

Tolle Leistung, aber ...

AMDs RX 5600 XT kann laut den Tests auf jeden Fall Paroli bieten – allerdings gibt es so manche Stolpersteine. Bei Golem.de urteilt man etwa, dass die Karte schneller als erwartet ist. So bietet diese mehr Leistung als Nvidias RTX 2060 zu einem geringeren Stromverbrauch. Ärgerlich sind laut Autor Marc Sauter zwei Aspekte: Einerseits muss man eventuell ein BIOS-Update einspielen, um die volle Leistung zu entfalten. Andererseits weist die Karte nur sechs Gigabyte VRAM auf. Bei so manchen modernen Games ist dies zu wenig.

Keine Empfehlung

Bei PCGamesHardware kommt man zu einem ähnlichen Schluss. Die Grafikkarte bietet vergleichsweise viel Leistung für wenig Geld und Stromverbrauch. Allerdings sind die sechs Gigabyte Videospeicher nicht wirklich zukunftsorientiert. Autor Rafael Vötter schreibt von "Kompromissen", die man zwingend in der Zukunft eingehen wird. Trotz der guten Leistung gibt es bei dem Medium keine Empfehlung. Möchte man mit Raytracing erste Experimente wagen, lohnt sich eher eine RTX 2060 Super, die rund 100 Euro mehr kostet. Kann man darauf verzichten, ist die RT 5700 (rund 310 Euro) aufgrund der acht Gigabyte VRAM einfach empfehlenswerter.

Ultimative Full-HD-Karte

Bei Andandtech schreibt man im Zusammenhang mit der RX 5600 XT von der ultimativen Full-HD-Grafikkarte. Bei jedem modernen Spiel schafft diese 60 Bilder pro Sekunde bei genannter Auflösung. Allerdings biete die RX 5700 einfach das bessere Gesamtpaket aufgrund des größeren Videospeichers. AMD würde aber trotzdem mit einem ordentlichen Debüt ins Jahr starten, da die Grafikkarte viel Leistung bei einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch mit sich biete. Möchte man sich die Karte holen, lohnt sich übrigens ein Blick auf die Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT, bei der das Maximum herausgekitzelt wurde.

Gamers Nexus

Doch eine Empfehlung

Bei Toms Hardware spricht man zuletzt von einer großartigen Full-HD-Karte und einer guten Einsteiger-Karte für 2K-Gaming. Die Karte soll in den meisten Spielen schneller als die teurere RTX 2060 sein und vergleichsweise viel Leistung bei geringem Stromverbrauch mit sich bringen. "Falls ihr auf der Suche nach einer Grafikkarte seid, die mit jedem Game bei 1080p- beziehungsweise 1440p-Auflösung gut zurechtkommt, dann ist die RX 5600 XT eine großartige Wahl", urteilt das Medium. (red, 23.1.2020)