Vor allem für Kinder spielt das eigene Alter eine besondere Rolle. So bekommt man auf die Frage "Wie alt bist du?" mit hoher Wahrscheinlichkeit prompt eine Antwort, egal wie jung das Gegenüber ist. Selbst wenn die Sprachfertigkeiten noch eher unausgereift sind, können Kleinkinder anhand der Finger, die sie einem entgegenstrecken, andeuten, wie stolz sie auf ihr Alter sind. Auch in der Schulzeit und in den Teenagerjahren spielt das Alter keine unwesentliche Rolle. Meist möchte man in dieser Zeit älter sein, als man ist – sei es beim Eintritt in Clubs, beim Kauf von Alkohol oder einfach um von Älteren ernst genommen zu werden.

Doch je öfter man Geburtstag feiert, desto weniger relevant ist plötzlich die Zahl, die auf den Ausweisen steht. Es ist sogar so, dass sich viele wünschen würden, nicht älter zu werden, oder gar kurz vergessen, wie alt sie gerade sind. Das Zeitempfinden ändert sich über die Jahre, und so auch das Gespür dafür, wie alt man laut Papier ist. Oder wie ist das bei Ihnen?

Wie alt wären Sie, wenn Sie nicht wüssten, wie alt Sie sind?

Fühlen Sie sich jünger oder älter, als Sie eigentlich sind? Foto: nito100 Getty Images/iStockphoto

(mawa, 27.1.2020)