20 weitere Schüler und der Lenker sind verletzt. Das Fahrzeug war von der Straße abgekommen. Ein weiterer Unfall mit einem Schulbus ereignete sich in Bayern

Tödlicher Unfall in Thüringen. Foto: imago images / onw-images

Eisenach/München – Bei einem schweren Schulbusunfall nahe Eisenach in Thüringen sind am Donnerstag in der Früh zwei Kinder ums Leben gekommen. 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer wurden verletzt, wie die Behörde mitteilte.

Der Bus war laut Polizei von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Die Straßen in der Region seien sehr glatt gewesen.

Weiterer Unfall in Bayern

Auch in Oberbayern ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. Dabei wurden neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache im Landkreis Traunstein von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte gegen einen Baum. (APA, dpa, 23.1.2020)