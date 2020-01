Hat die Steuererklärung von Rockstar Games die Entwicklung von "GTA 6" verraten? Nein. Foto: Rockstar Games

Ist GTA 6 nun in Entwicklung oder nicht? In den vergangen Tagen schwirrten einige Meldungen dazu im Netz herum. Einen Hinweis darauf soll die Steuererklärung des Konzerns liefern. Der britische Thinktank Taxwatch UK will dies angesichts der Steuerbefreiung für 2019 herausgefunden haben. Dem britischen Studio wurden im vergangenen Jahr nämlich 37,6 Millionen Pfund (rund 44,5 Millionen Euro) erlassen. Um diese Vergünstigung zu erhalten, muss ein Spiel typisch britisch sein.

Kein Hinweis auf Einreichung bei BFI

Einen wirklichen Hinweis auf die Entwicklung des Spiels gibt es allerdings nicht. Um diese Förderung zu erhalten, bedarf es nämlich einer Kontaktaufnahme beim British Film Institute (BFI). Dieses entscheidet dann, ob es sich tatsächlich um einen typisch britischen Inhalt handelt. Allerdings gibt es hierfür keinerlei Belege, wie Gamestar.de schreibt. Rockstar Games hat auf den Bericht bislang nur dahingehend reagiert, dass sie betonten, dass sie aufgrund der Steuerbefreiung 1.000 Jobs in Großbritannien geschaffen haben.

Was ist schon typisch britisch?

Als typisch britisch wurde bereits Red Dead Redemption 2 und auch GTA 5 vom BFI eingestuft. Auch der Goat Simulator, Mortal Kombat X und Lego Star Wars erhielten dieses Prädikat und in weiterer Folge Steuererleichterungen. Taxwatch UK musste dies in weiterer Folge eingestehen und auch darauf hinweisen, dass sie im Grunde keinen wirklichen Beleg für GTA 6 vorweisen können. An der Kritik hält der Thinktank allerdings fest. GTA 5 spülte nämlich sechs Milliarden Dollar in die Kassen der Firma. Zugleich erhielt die Firma fast 40 Prozent der britischen Förderungen.

Nichts spricht gegen ein "GTA 6"

Zur Entwicklung von GTA 6 gibt es immer wieder Gerüchte. Rockstar Games hat sich diesbezüglich bislang bedeckt gehalten. Der Hersteller kommentiert Gerüchte auch nicht weiter. Angesichts des riesigen Erfolgs wäre es allerdings verwunderlich, wenn die Spieleschmiede nicht an einem neuen Ableger arbeitet, der mit der neuen Konsolengeneration erscheint. Die Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen beide in der Weihnachtszeit 2020. Danach heißt es warten auf GTA 6. (red, 23.1.2020)