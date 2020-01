Jamaika

Jamaika ist ein Neuling auf unserer Liste: Obwohl es immer noch ein weitverbreitetes Problem mit Gewaltverbrechen gibt, werden seine Fortschritte auf wirtschaftlichem und ökologischem Gebiet hoffentlich in den kommenden Jahren zu mehr sozialem Wohlstand führen, hofft man bei Ethical Traveler. Die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste in der Geschichte, es wurden deutliche Fortschritte beim Schuldenabbau erzielt, und die Inflation ist auf einem Rekordtief.

Am 1. Jänner 2019 trat ein Verbot von Einweg-Plastiksackerln und -strohhalmen sowie von -styroporverpackungen in Kraft. Im Oktober ging ein neuer Solarpark ans Netz, in dem bis 2021 voraussichtlich fünf Gigawatt Ökostrom erzeugt werden. Darüber hinaus soll die Regierung bis 2030 zu 50 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden, nachdem zuvor 30 Prozent angestrebt worden waren. Im März kündigte Jamaika an, 20 Millionen US-Dollar (rund 18 Mio. Euro) auszugeben, um seine Gewässer vor illegalem Fischfang zu schützen und ein nachhaltiges Fischereimanagement zu fördern.

Während Homosexualität immer noch illegal ist und die Gewalt gegen die LGBT-Gemeinschaft anhält, machen das Jamaika-Forum für Lesben, "Allsexuelle" und Homosexuelle (J-Flag) und andere Aktivistengruppen bescheidene Fortschritte in Richtung Toleranz – eine für September 2019 geplante Pride-Veranstaltung in Montego Bay musste aus Sicherheitsgründen allerdings abgesagt werden. Ebenso gibt es Hinweise auf zunehmende genderspezifische Gewalt. Bei der Ethical Traveler ist man sich dessen bewusst und hofft durch die Aufnahme in diese Liste auf ein Umdenken im Land.