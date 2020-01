Das Portal Internetworld Austria zeichnete in Kooperation mit dem iab austria die "Digital Superheroes" aus. In der Kategorie Medien gewann Fritz Jergitsch von der "Tagespresse"

"Digital Superhero" in der Kategorie Vermarktung – v.l.n.r: Jochen Schneeberger von Willhaben, STANDARD-Sales-Leiterin Parisa Hamidi Faal, Peter Rosenkranz (media4more) und Moderatorin Sandra Zotti. Foto: MOMENTUM Wien/Elisabeth Kessler

Wien – Das Fachmedienportal Internetworld Austria zeichnete am Mittwoch in Kooperation mit dem Fachverband iab austria (Internet Advertising Bureau) in Wien die Superhelden der österreichischen Digital-Community aus, die so genannten "Digital Superheroes". Gewählt wurden sie auf digitalsuperhero.at in den Kategorien Medien, Vermarktung & Sales, Kreation, Media, Auftraggeber und Innovation .

In der Kategorie Vermarktung/Sales setzte sich STANDARD-Sales-Leiterin Parisa Hamidi Faaldurch. Fritz Jergitsch, Gründer des Satireportals "Tagespresse", siegt in der Kategorie Medien. Claudia Pisch (Tunnel 23) setzt sich in der Kategorie Kreation durch. Katharina Merkle (Wavemaker) holt den Titel in der Kategorie Media. Kathrin Hirczy (IPG) gewinnt in der Kategorie Innovation. Und Elisabeth Spenger (Erste Bank) reüssierte in der Kategorie Auftraggeber.

Die Gewinner im Überblick

Kategorie Medien

Digital Superhero of the year: Fritz Jergitsch (Die Tagespresse)

2. Platz: Ingrid Brodnig (profil)

3. Platz: Dejan Jovicevic (Der Brutkasten)

Kategorie Vermarktung/Sales

Digital Superhero of the year: Parisa Hamidi Faal (STANDARD)

2. Platz: Marion Stelzer-Zöchbauer (styria digital one)

3. Platz: Matthias Ragoczy (YOC CEE)

Kategorie Kreation

Digital Superhero of the year: Claudia Pisch (TUNNEL23)

2. Platz: Jakob Kattner (Warda)

3. Platz: Kaitlyn Chang (kobza and the hungry eyes)

Kategorie Media

Digital Superhero of the year: Katharina Merkle (Wavemaker)

2. Platz: Raffaela Hinterreiter (Reichl und Partner)

3. Platz: Anna Sturm (Mindshare)

Kategorie Auftraggeber

Digital Superhero of the year: Elisabeth Spenger (Erste Bank)

2. Platz: Ingrid Gogl (ÖBB)

3. Platz: Millad Shahini (Billa)

Kategorie Innovation

Digital Superhero of the year: Kathrin Hirczy (IPG)

2. Platz: David Bogner (Papabogner)

3. Platz: Karl Edlbauer (hokify). (red, 23.1.2020)