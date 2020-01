"darbas!" Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Der LASK hat Stürmer Yusuf Otubanjo nach Armenien abgegeben. Der 27-jährige Nigerianer wechselt zum dortigen Meister Ararat Armenia FC nach Eriwan, gab der aktuelle Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt.

Otubanjo war nach einem Leihengagement beim Ligarivalen SCR Altach im Sommer 2018 von MSK Zilina aus der Slowakei zum LASK gekommen. In insgesamt 33 Pflichtspiel-Einsätzen für die Linzer erzielte er sechs Tore.

In dieser Saison wurde Otubanjo allerdings nur noch je zweimal in der Liga, im ÖFB-Cup (1 Tor) und in der Champions-League-Qualifikation eingesetzt. "Angesichts seines Wechselwunsches wollten wir Yusuf keine Steine in den Weg legen", erklärte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner. (APA, 23.1.2020)