Matthias Mayer kommt angeschossen. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Kitzbühel – Hinter dem Franzosen Johan Clarey und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,55 Sek.) ist Matthias Mayer am Donnerstag im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel Drittschnellster (+0,60) gewesen. Vincent Kriechmayr kam auf guter Fahrt zu Sturz und landete im Netz, blieb aber unverletzt.

Daniel Danklmaier hatte als zweitbester ÖSV-Läufer 1,26 Sekunden Rückstand, Otmar Striedinger 1,41, Christian Walder 1,80 und Max Franz 2,19. In Kitzbühel werden bei den 80. Hahnenkammrennen am Freitag ein Super-G, am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom ausgetragen. (APA; 23.1.2020)

Donnerstag-Ergebnisse des zweiten Trainings der alpinen Ski-Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag im Rahmen der Hahnenkammrennen in Kitzbühel:

1. Johan Clarey (FRA) 1:55,69 Min.

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,55 Sek. *

3. Matthias Mayer (AUT) 0,60

4. Steven Nyman (USA) 0,80

5. Andreas Sander (GER) 0,81

6. Maxence Muzaton (FRA) 0,95

7. Mattia Casse (ITA) 0,97

8. Romed Baumann (GER) 1,04

9. Bryce Bennett (USA) 1,09

10. Christof Innerhofer (ITA) 1,16



Weiter u.a.:

12. Kjetil Jansrud (NOR) 1,24

13. Daniel Danklmaier (AUT) 1,26

15. ex aequo Otmar Striedinger (AUT)

und Beat Feuz (SUI) je 1,41

17. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1,61

20. Christian Walder (AUT) 1,80

26. ex aequo Max Franz (AUT)

und Mauro Caviezel (SUI) je 2,19

36. Stefan Babinsky (AUT) 2,81

45. Johannes Kröll (AUT) 3,65

Gestürzt:

Vincent Kriechmayr (AUT)

* = Torfehler