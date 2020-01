Wer einen runden Geburtstag feiert, lädt Wegbegleiter aus vergangenen Jahren ein. Einige User aus 25 Jahren STANDARD im Netz waren letzte Woche zu Gast in der Redaktion

In dieser Galerie: 2 Bilder Gerlinde Hinterleitner (links vorne), Online-STANDARD-Gründerin und Verlagsleiterin, mit Community-Mitgliedern. Foto: Standard / Christian Fischer Foto: Standard / Christian Fischer

"Ich war beruflich viel unterwegs. Der STANDARD ist die Verbindung nach Hause geblieben. Und im Forum habe ich immer etwas von der Stimmung mitbekommen", sagt ein User der ersten Stunde. "derStandard.at ist unsere Heimat", stimmen auch einige andere langjährige Userinnen und User ein.

Vergangenen Freitag waren 25 Community-Mitglieder zu Gast in der STANDARD-Redaktion. Gemeinsam ließ man ein Vierteljahrhundert DER STANDARD im Netz Revue passieren. Einige Anekdoten von Gerlinde Hinterleitner, Gründerin und Verlagsleiterin, haben die User und Userinnen launig mit ihren Geschichten ergänzt. Ganz verschiedene Blickwinkel und Verbindungen zwischen den Gästen und dem STANDARD ließen sich so erzählen. Bei einer Hausführung gab es die Möglichkeit, der Redaktion über die Schulter zu schauen und mit Hans Rauscher zu plaudern.

Plausch bei der Hausführung mit Hans Rauscher. Foto: Standard / Christian Fischer

Die ersten Gehversuche im Internet machte "armerschwarzerkater" vom Amadeus aus, einem Buchhändler in der Mariahilfer Straße in Wien. Dort konnte er den Online-STANDARD aufrufen und ins Forum einsteigen. Mehrere Gäste erinnern sich auch wehmütig an den STANDARD-Chat; viele Freund- und Partnerschaften entstanden dort und bestehen noch immer. Beliebte Treffpunkte der Community sind heute das Off-Topic-Forum und der Off-Topic-Ticker. Klar wurde: Als User und Userin der ersten Stunde hat man tatsächlich schon viel mit uns erlebt.

Anschnitt der Jubiläumstorte. Foto: Standard / Christian Fischer

Mehrere Juristinnen, ein Musiker, ein Sozialbetreuer, eine Feministin und Kabarettistin, die auch schon den FM4-Protestsongcontest gewonnen hat, ein Moderator einer deutschen Community, mehrere Blogger, Pensionistinnen, Spezialisten aus der Technik und aus dem Finanzbereich – die Geburtstagsgäste brachten die unterschiedlichsten Hintergründe mit.

STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker mit den Community-Gästen. Foto: Standard / Christian Fischer

Ähnlich divers auch die Themen, die sie mit STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker, Chefredakteur Martin Kotynek und Moderatorinnen und Moderatoren der Community besprochen haben. Es ging um die Zukunft des STANDARD, um die Finanzierung durch Supporter, neue Community-Features und den Wunsch, im STANDARD weiterhin mit Nachrichten und Menschen unterschiedlichster Art in Berührung zu kommen.

Ein Dank gilt allen, die da waren. Denen, die diesmal nicht dabei waren, sei gesagt: Es werden noch viele Jahre folgen, und beim nächsten Mal sind vielleicht auch Sie dabei. (Chris Burger, 27.1.2020)