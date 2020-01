Foto: Oetinger

Hamburg – Im Frühling geht es zurück in die dystopische Welt von Panem: Die immens erfolgreiche Romantrilogie "The Hunger Games" ("Die Tribute von Panem") von US-Autorin Suzanne Collins erhält nun ihr lange angekündigtes Prequel, knapp zehn Jahre nach dem Erscheinen des bislang letzten Bands. Am 19. Mai wird "The Ballad of Songbirds and Snakes" zeitgleich mit der deutschsprachigen Ausgabe "Das Lied von Vogel und Schlange" (Verlag Friedrich Oetinger) erscheinen.

Die bisherigen drei Romane erzählten die Geschichte des jungen Mädchens Katniss Everdeen, das vom totalitären Regime Panems – weitgehend mit Nordamerika identisch – dazu gezwungen wird, gegen Jugendliche aus anderen Distrikten des Landes zu kämpfen. Die tödlichen "Spiele", eine Maßnahme der Zentralregierung, die Distrikte für einen ehemaligen Aufstand zu bestrafen und unter Kontrolle zu halten, werden im Fernsehen übertragen.

Der junge Snow

Der neue Roman spielt 64 Jahre vor den Ereignissen der ersten drei Bücher und beginnt mit dem Morgen der Ernte der zehnten Hungerspiele. Im Mittelpunkt steht kein Geringerer als Coriolanus Snow, der spätere Präsident von Panem und Katniss' Gegenspieler. In den ersten drei Bänden lernen wir ihn als mörderischen Tyrannen und Zyniker der Macht kennen. Die Vorgeschichte bietet nun einen Perspektivwechsel und wird Snow laut Verlag als sympathischen und charmanten 18-Jährigen präsentieren.

Foto: Scholastic Press

Einen Auszug aus dem ersten Kapitel (auf Englisch) hat der Oetinger-Verlag bereits online gestellt. Darin geht es um den jungen Snow, der auf eine Mentorenstelle für einen der erfolgversprechenden Teilnehmer bei den Hungerspielen hofft – und feststellt, dass er für das Mädchen aus Distrikt 12 zuständig sein wird.

Band vier widme sich der Zeit der "Dunklen Tage", einer gescheiterten Rebellion in Panem. Mit dem neuen Roman wolle sie der Frage nachgehen, wer wir seien und was wir als notwendig wahrnehmen würden, um zu überleben, hatte Collins vorab gesagt.

Verfilmung nicht unwahrscheinlich

Das Filmstudio Lionsgate hatte bereits vergangenen Sommer – nahezu ein Jahr vor Erscheinen des neuen Romans – erklärt, in engem Kontakt mit Suzanne Collins zu stehen. Eine Kino-Adaption gilt angesichts des Erfolges, den das Studio mit den Verfilmungen der ursprünglichen drei Romane hatte, als wahrscheinlich. Aus der Buch-Trilogie entstanden bislang vier Filme (der dritte Band wurde in zwei Teile geteilt), die dem Verlag zufolge umgerechnet etwa 2,6 Milliarden Euro einspielten. (red, APA, 23. 1. 2020)