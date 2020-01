Foto: Reuters / Ralph Orlowski

Frankfurt – Kaum ist der langjährige EZB-Präsident Mario Draghi weg, gab der EZB-Rat unter seiner neuen Vorsitzenden Christine Lagarde den Startschuss für Überprüfung der geldpolitischen Strategie der Europäischen Zentralbank. Dies teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt nach ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr mit. Jeder Stein werde umgedreht, hatte Lagarde angekündigt.

Es stehe harte Arbeit bevor in vielen Bereichen. bis die neue Strategie definiert ist, bleibe man bei der bestehenden, betonte Lagarde in einer Pressekonferenz nach der Sitzung. Die neue Strategie bedürfe einer breiten Diskussion mit allen Institutionen der Euro-Länder ("Stakeholders"). Der Ausgang der großen Strategieüberprüfung sei offen. Sie habe zwar eine Meinung dazu, werde aber keinesfalls eine Richtung vorgeben oder Ergebnisse "vorwegnehmen", sagte Lagarde. Das wäre "sehr unfair."

Maßnahmen, Werkzeuge und Sprache

Die Überprüfung werde rund ein Jahr dauern, so dass eine Entscheidung im November oder Dezember stehen könne. Doch sei damit keine Vorfestlegung verbunden: "Es wird vorbei sein, wenn es vorbei ist." Bei der Überprüfung gehe es unter anderem darum, die Maßnahmen, Werkzeuge und die Sprache der Notenbank auf den Prüfstand zu stellen.

Die EZB hatte letztmals im Jahr 2003 ihre Strategie überarbeitet. Damals legte sie ihr bis heute gültiges Inflationsziel fest, die wichtigste Richtschnur für die Sicherung der Preisstabilität. Es sieht mittelfristig eine Teuerungsrate von unter, aber nahe zwei Prozent vor. Allerdings verfehlt die EZB dieses Ziel bereits seit Frühjahr 2013. Im Dezember lag die Inflation bei 1,3 Prozent.

Die Digitalisierung und Globalisierung aller Wirtschaftszweige sorgt weltweit dafür, dass die Inflation vergleichsweise niedrig ausfällt. Auch die Bilanz der US-Notenbank Fed bei ihrem Inflationsziel von zwei Prozent war zuletzt eher schwach. Die Fed prüft bereits seit einiger Zeit ihre Vorgehensweise. Sie will ihren Strategiecheck bis Mitte des Jahres abschließen.

Schweden kein Vorbild

Die Abkehr der schwedischen Notenbank von Negativzinsen sieht Lagarde für die EZB nicht als Vorbild geeignet. Die Entscheidung der Skandinavier sei legitim, doch habe jedes Land seine "Eigenart", sagte Lagarde nach dem Zinsbeschluss. Keinesfalls könne man aus der geldpolitischen Entscheidung in Schweden Rückschlüsse darauf ziehen, was für die Euro-Zone angemessen sei.

Schwedens Notenbank hatte sich im Dezember als erste der großen Zentralbanken von der Negativzinspolitik verabschiedet. Aus den Protokollen der Sitzung geht hervor, dass Währungshüter unter anderem über mögliche schädliche Effekte besorgt waren. Der Schritt der Riksbank hatte in Deutschland die Diskussion neu angefacht. Die deutschen Privatbanken dringen auf ein rasches Ende der Minuszinsen. Geldhäuser hierzulande klagen schon seit längerem über die Ultratiefsätze, die ihnen im Zinsgeschäft zu schaffen machen.

Seit 2014 müssen Banken im Euro-Raum Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken. Aktuell liegt der sogenannte Einlagensatz bei minus 0,5 Prozent. Allerdings ist inzwischen ein Teil der Gelder von den Negativzinsen ausgenommen, da die EZB ein Staffelsystem eingeführt hat. Ihren Leitzins hält die EZB bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Nullzins bleibt

An ihrer ultralockeren Geldpolitik will die EZB noch länger festhalten. Die Schlüsselzinsen würden noch solange auf dem aktuellen oder einem tieferen Niveau liegen, bis sich die Inflationsaussichten wieder klar dem Inflationsziel annäherten, stellte sie in Aussicht, zum Inflationsband machte Lagarde allerdings keine Angaben. Aufgabe der EZB sei Preisstabilität, solides Wirtschaftswachstum. Kritik an der Nullzinspolitik konterte Lagarde: "Die sehr niedrigen Zinsen haben Millionen von Arbeitsplätze und höheres Wachstum gebracht, das sind die Gründe für die bisherige Geldpolitik."

Die Euro-Notenbank hatte letztmalig im Jahr 2011 ihre Zinsen hochgesetzt. Der Schlüsselsatz zur Geldversorgung der Banken liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Ein Enddatum für ihre in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe nannte die Notenbank erneut nicht. Diese sollen erst dann gestoppt werden, wenn die EZB kurz davor stehe, ihre Zinsen zu erhöhen. Einnahmen aus fällig werdenden Titeln will sie auch nach einer Zinsanhebung noch für längere Zeit in Anleihen reinvestieren. Im November hatte die EZB die Anleihenkäufe wegen der Konjunkureintrübung wieder aufgenommen. Monatlich sollen Titel im Volumen von 20 Milliarden Euro erworben werden. Zuvor hatten die EZB und die nationalen Notenbanken bereits bis Ende 2018 Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Volumen von rund 2,6 Billionen Euro gekauft. (Reuters, red, 23.1.2020)