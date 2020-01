In dieser Galerie: 3 Bilder Abends wird das Bürogebäude mit Ziegelfassade an der Triester Straße in Szene gesetzt. Foto: Uwe Strasser Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Schreibtisch, auf Akustik wurde im Großraumbüro Wert gelegt. Foto: Uwe Strasser 450 Mitarbeiter werden bald jeden Morgen durch die Eingangshalle in Richtung Aufzug schreiten. Foto: Uwe Strasser

Wenige Tage vor Weihnachten wurden die Umzugskisten gepackt, am 7. Jänner wurde der Betrieb am neuen Wienerberger-Unternehmensstandort im Stadtentwicklungsgebiet Biotope City in Wien-Favoriten aufgenommen. Damit habe man nach 200 Jahren Unternehmensgeschichte endlich ein Zuhause am Wienerberg gefunden, sagt Heimo Scheuch, CEO des Ziegelherstellers – passenderweise im Bürokomplex "The Brick" mit Ziegelfassade.

Die Rückmeldungen der Mitarbeiter seien bisher "extrem positiv", sagt Projektleiter Martin Kasa. Auch weil man auf den Trend zu flexiblen Arbeitsplätzen verzichtet und jeder Mitarbeiter an seinem eigenen Schreibtisch in einem kleinteiligen "Team Open Space" sitzt. Zudem sei in den Innenräumen sehr auf die Akustik geachtet worden – etwa in Form von Akustikteppichen oder -paneelen. Für Telefonate stehen "Quiet Cells" zur Verfügung, in die sich Mitarbeiter zurückziehen können.

Problem Kaffeegeschirr



Insgesamt gibt es auf neun Etagen 60 Meetingräume in unterschiedlichen Größen, pro Stockwerk außerdem eine Loggia und eine Cafeteria für informellen Austausch. Einzig das Zurücktragen des Kaffeegeschirrs klappe noch nicht bei allen Männern, so Kasa.

Der Umzug über die Weihnachtsfeiertage habe problemlos funktioniert, betonte CEO Scheuch. Über Monate seien die Mitarbeiter informiert worden, wie die Kisten bepackt und beschriftet werden müssten und wie mit vertraulichen Dokumenten umzugehen sei. "Wir haben viel Ballast abgeworfen", so Scheuch. Persönliche Drucker gebe es am neuen Standort beispielsweise so gut wie keine mehr.

900 Wohnungen in Bau

Errichter des Bürokomplexes war die Soravia Group, Architekt Rüdiger Lainer. Den Innenausbau übernahm Andreas Burghardt. Hier werden bald 450 Mitarbeiter arbeiten. Platz für weitere 150 Mitarbeiter gibt es außerdem.

Auch Wohnungen gäbe es vor Ort theoretisch genug: Direkt vor den Bürofenstern werden in der Biotope City derzeit 900 geförderte und freifinanzierte Wohneinheiten in die Höhe gezogen. (zof, 24.2.2020)