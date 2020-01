Immer zu Unfug bereit, auch in der steirischen Provinz: Gerald Votava (li.) als Jerry und Michael Ostrowski als Max in "Hotel Rock ’n’ Roll", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Dor Film/Toni Muhr

19.40 REPORTAGE

Re: Geschichte einer Versöhnung Viele Holocaust-Überlebende in Israel leben unter der Armutsgrenze. Handwerker aus Sachsen reisen jedes Jahr in das Land, um für die Holocaust-Überlebenden gratis Wohnungen zu renovieren und Schäden zu beheben. Bis 20.15, Arte

20.15 HISTORIENTHRILLER

Die Bestie der alten Berge (La bête du Gévaudan, F 2002, Patrick Volson) Eine abgelegene Bergregion ist im Frankreich des 18. Jahrhunderts Schauplatz einer Mordserie. Ein Arzt versucht, das Rätsel zu lösen. Patrick Volsons TV-Thriller basiert auf der Legende der Bestie von Gévaudan. Bis 21.50, Arte

20.15 KOMÖDIE

Hotel Rock ’n’ Roll (A 2016, Michael Ostrowski, Helmut Köpping) Noch einmal geht die sympathische Losertruppe um Max (Michael Ostrowski), Jerry (Gerald Votava) und Mao (Pia Hierzegger) nicht ganz ausgegorenen Geschäftsideen nach und huldigt dem vereinenden Geist von Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll – dank einer unerwarteten Erbschaft dieses Mal in einem Hotel auf dem Land. Ostrowski inszenierte das Drehbuch von Michael Glawogger zusammen mit Helmut Köpping als durchgeknalltes Lustspiel. Bis 21.50, ORF 1

Trailer zu "Hotel Rock ’n’ Roll". Filmladen Filmverleih

21.50 KONZERTFILME

Depeche Mode – 101 (USA 1989, D. A. Pennebaker) Im Juni 1988 trat die britische Band Depeche Mode beim Finale ihrer "Music for the Masses"-Tournee vor 80.000 Zuschauern in Pasadena auf – festgehalten vom großen Dokumentaristen D. A. Pennebaker (Dont Look Back). Als Draufgabe gibt es um 23.50Spirits in the Forest zu sehen, für das Anton Corbijn Auftritte der Band im Berliner Waldstadion 2018 mit persönlichen Fangeschichten verflocht. Bis 1.10, Arte

22.25 ACTION-KLASSIKER

Assault – Anschlag bei Nacht (Assault on Precinct 13, USA 1976, John Carpenter) Im Niemandsland von Los Angeles wird eine vor der Schließung stehende Polizeistation belagert. Die Eingeschlossenen, eine bunte Truppe um einen jungen Cop, setzen sich zur Wehr. Ungemein effizientes Kino im Geiste der Professionals von Howard Hawks (Rio Bravo). Bis 23.50, 3sat

Trailer zu "Assault – Anschlag bei Nacht". HD Kanal

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Codename Madeleine – Eine Muslimin gegen Hitler Noor Inayat Khan, Tochter einer adeligen indischen Familie in London, meldete sich freiwillig zum Einsatz gegen die Nazi-Besatzung in Frankreich. Sie führte riskante Manöver durch, bis sie 1943 von der Gestapo gefasst und im Jahr darauf im KZ Dachau hingerichtet wurde. Bis 23.20, ORF 2

23.10 GANGSTEREPOS

Public Enemies (USA/J 2009, Michael Mann) John Dillinger raubt im Amerika der Depressionszeit Banken aus und liefert sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Staat. Johnny Depp verleiht dem von Teilen der Bevölkerung verehrten Gangster in Michael Manns schnörkellosem Gangsterfilm beeindruckende physische Präsenz. Bis 1.20, ZDF neo

Original-Trailer zu "Public Enemies". watchCulturetainment