In dieser Galerie: 2 Bilder Gut "dawuschen": Hansi Hinterseer gewann den Slalom in Kitzbühel 1974. Foto: Screenshot / ORF TVThek Der kleine Hansi mit Toni Sailer. Foto: Screenshot / ORF TVThek

Wien – Karl Schranz und Hermann Maier haben jeweils sechs Siege auf ihrem Konto, bei Franz Klammer waren es vier und Stephan Eberharter durfte dreimal jubeln: Am Wochenende stehen zum 80. Mal die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel auf dem Programm. Bereits am Donnerstag feiert der ORF mit der Doku "Mythos Hahnenkamm" die Helden von einst und lässt sie vor der Kamera ihre Siege und Ängste von damals Revue passieren. Die sporthistorischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge analysiert Politikwissenschafter Peter Filzmaier.

Die Geschichte der letzten 79 Rennen fädelt Produzent Mathias Peschta entlang der Weltgeschichte auf und so erzählt Hansi Hinterseer, wie er 1969 die Mondlandung verfolgte, nämlich via Fernseher auf der Seidlalm: "Da steigt jetzt ana am Mond oben aus, wie geht jetzt das?". Und Hermann Maier sagt, dass er vom Krankenbett aus die Terroranschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center sah.

Aber apropos Hansi Hinterseer: In "Mythos Hahnenkamm" werden vom Kitzbühel-Sieger (Slalom 1974) Aufnahmen seines schauspielerischen Talents als Bub gezeigt. An der Seite seines Vaters Ernst und von Toni Sailer tauchte er schon früh in kleinen Rollen in Film und Fernsehen auf. Und das nicht einmal schlecht. Alleine das macht die Doku schon amüsant und sehenswert.

Vom Barhocker in den Rennanzug

Hermann Maier enthüllt etwa, dass er im Jahr 2000 beim Kombinationsslalom quasi vom Barhocker direkt in den Rennanzug geschlüpft ist. Seinen wahrscheinlich emotionalsten Sieg in seiner Karriere feierte er auch in Kitz. 17 Monate nach seinem schweren Motorradunfall und nur 13 Tage nach seiner Rückkehr in den Skizirkus gewann er 2003 den Super-G. Was in der Doku nicht zu kurz kommt, sind die spektakulären Stürze, die Kitzbühel regelmäßig überschatten und die Abfahrt zum gefährlichsten Rennen im Skizirkus machen.

Zu Wort kommen in der Doku Karl Schranz (6 Hahnenkamm-Siege), Franz Klammer (4 Abfahrtssiege), Hermann Maier (6 Hahnenkamm-Siege), Stephan Eberharter (3 Hahnenkamm-Siege), Felix Neureuther (2 Slalomsiege), Hansi Hinterseer (letzter Sieger aus Kitzbühel, Slalom), Ernst Hinterseer (Vater von Hansi und Olympiasieger 1960) und Harti Weirather (Abfahrtsieger 1982 und Vermarkter der Hahnenkammrennen). Schauspieler Gregor Bloéb leiht der Doku seine Stimme. (omark, 23.1.2020)