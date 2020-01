Microsoft hat eine Suchmaschine und die heißt Bing. Grafik: Microsoft

Wer Chrome nutzt, dem muss dabei klar sein, dass hier von Haus aus zahlreiche Google-Dienste genutzt werden. Dazu zählt auch die Suchmaschine des Unternehmens, die entsprechend die Default-Option im Browser stellt. Diesen Umstand möchte nun Microsoft auf eine ziemlich eigene Art ändern, wie ZDNet berichtet.

Bing

Künftig soll bei der Installation von Office 365 ProPlus auch eine Erweiterung für den Chrome installiert werden. Deren Aufgabe: Die Default-Suchmaschine von Google auf Bing zu wechseln. Wenn hingegen Bing von den Nutzern bereits genutzt wird, wird die Erweiterung nicht installiert.

Office 365 ProPlus ist für Unternehmenskunden gedacht, Privatnutzer sind also davon zumindest vorerst nicht betroffen. Die Ankündigung von Microsoft führte umgehend zu scharfer Kritik. So gibt es etwa auf Reddit einen ausführlichen Thread, wo sich zahlreiche IT-Administratoren über diese Pläne beschweren. Ein zentraler Punkt ist dabei die Forderung, diese Erweiterung zumindest optional zu machen. Ansonsten muss die Deaktivierung nachträglich über die Änderung eines Eintrags in der Registry erfolgen.

Details

Laut dem korrespondierenden Supporteintrag von Microsoft soll die Installation der Chrome-Erweiterung bereits ab dem kommenden Monat vorgenommen werden. Dies allerdings zunächst nur in ausgewählten Ländern, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland. Österreich findet sich hingegen nicht in dieser Liste. (red, 23.1.2020)