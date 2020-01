Luka Brajkovic (r.) spielt Uni-Basketball in den USA. Foto: APA/Weiss

Starker Auftritt von Luka Brajkovic beim 71:59 der Davidson Wildcats vs. Saint Louis: Der Power Forward steuerte zwölf Punkte, acht Rebounds, zwei Assists und drei blocked shots in 28 Minuten auf dem Parkett bei. Zufrieden durfte er nicht nur mit der eigenen Leistung sein.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und unseren Rhythmus gefunden", ließ der Power Forward wissen. Das Team habe "ausgezeichnete Defense" gespielt und die "Big Men" des Gegners kontrolliert. Der Auftritt vs Saint Louis soll "den Ton für den Rest der Saison angeben", sagte der 20-jährige Feldkircher.

George Mason ist am Samstag neuerlich in der John M. Belk Arena nächster Gegner der Wildcats. Davidson hält bei 9:9-Siegen (3:3 A-10). Luka Brajkovic bilanziert diese Saison bislang im Schnitt mit 10,1 Punkten, 5,6 Rebounds in 24,7 Minuten. (red, 23.1.2020)