Wien – "Gegen den Wind beweist sich die Freundschaft." Oder: "Freunde sind Menschen, die dir nicht den Weg zeigen, sondern ihn einfach mit dir gehen." Diese Sprüche mit seinem Konterfei samt Hund postete Heinz-Christian Strache kurz vor seinem politischen Comeback-Auftritt am Donnerstagabend in den Wiener Sofiensälen.

Auf seiner favorisierten Verkündungsplattform Facebook hatte der Ex-FPÖ-Chef, Ex-Vizekanzler, Ex-Freiheitliche und Ibiza-Fan schon vor einigen Tagen unmissverständlich klargestellt, dass mit ihm bei der Wien-Wahl 2020 zu rechnen ist. "Es braucht eine konsequente und starke HC-Strache-Liste (Die Allianz für Österreich) für Wien", schrieb er. Mit der offiziellen Verkündung seiner Spitzenkandidatur für die FPÖ-Abspaltung DAÖ will sich Strache aber noch Zeit lassen.

Drei FPÖ-Gemeinderäte gründen DAÖ

Ohne den einstigen Spitzenpolitiker als Führungsfigur macht die DAÖ jedenfalls keinen Sinn. Denn die Liste wurde im Dezember von drei ehemaligen FPÖ-Gemeinderäten einzig mit dem Ziel gegründet, Strache eine Plattform für sein Comeback zu bieten. Daraus macht DAÖ-Klubchef Karl Baron auch keinen Hehl.

Heinz-Christian Strache hatte am 1. Oktober 2019 auf einer Pressekonferenz eigentlich erklärt, dass er jegliche politischen Aktivitäten einstellen und auch keine politischen Funktionen mehr anstreben werde. Es kam doch anders. Foto: Imago









Der Mindestanzahl von drei Mandataren – Baron, Dietrich Kops und Klaus Handler – ist es auch zu verdanken, dass die DAÖ schon jetzt mit Klubstärke im Wiener Gemeinderat vertreten ist. Weitere Wechsel von Freiheitlichen sind auf Landesebene vorerst aber nicht mehr erfolgt.

Auf Bezirksebene hat die DAÖ bislang nur sechs freiheitliche Überläufer überzeugen können. Je drei FPÖ-Bezirksräte wechselten in Landstraße, dem politischen Heimatbezirk Straches, und in Favoriten. Kops kündigte zudem an, dass bald weitere FPÖ-Funktionäre aus anderen Bezirken folgen könnten. Die bisherige Ausbeute ist freilich äußerst dürftig: Die Blauen halten in Wien bei mehr als 270 Bezirksräten. Und noch wurden auch keine prominenten Quereinsteiger verkündet.

Für den Außenauftritt der Blauen ist Werber Gernot Rumpold zuständig, der einst auch für die FPÖ unter Jörg Haider – unter anderem als Bundesgeschäftsführer der Partei – und später für das BZÖ werkte. Als DAÖ-Pressesprecher arbeitet auch Roland Hofbauer, Ex-Chefredakteur des mittlerweile eingestellten rechtsradikalen Magazins Alles roger?.

Strache selbst legt sich die Latte bei seinem Polit-Comeback sehr hoch: "Über 15 Prozent" traut er seiner Strache-Liste bei der Wien-Wahl zu. Die FPÖ schaffte 2015 mit Spitzenkandidat Strache fast 31 Prozent (siehe Grafik). Gegen Strache wird von der Staatsanwaltschaft weiterhin in der Casinos- und Spesenaffäre ermittelt.