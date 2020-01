Plugin wird in aktuelle Preview-Version nicht mehr unterstützt – Andere Browser folgen in den kommenden Monaten

Das Aus für Flash grafisch dezent signalisiert. Grafik: Adobe

Es gab eine Zeit, da kam kaum eine Webseite ohne Flash-Inhalte aus. Ob Spiele, Videos oder auch nur kleine Animationen, für vieles wurde das Plugin von Adobe genutzt. Diese Zeit ist zwar längst vorbei, trotzdem wird das Plugin aus Kompatibilitätsgründen weiterhin von praktisch allen großen Browsern unterstützt. Nun naht allerdings das endgültige Aus.

Das Ende des Wegs

Apple hat in der aktuellen Safari Technology Preview (Version 99) den Support für Flash komplett gestrichen. Damit lässt sich nicht nur das Adobe Plugin nicht mehr nutzen, der Softwarehersteller zieht gleich einen kompletten Schlussstrich unter das Thema klassische Browser-Plugins. War Flash doch das letzte Plugin nach dem NPAPI-Standard (Netscape Plugin Application Programming Interface) das noch bei Safari unterstützt wurde.

Wann das Flash-Aus dann auch bei den stabilen Versionen von Safari erfolgt, ist derzeit noch unbekannt, da Apple keinerlei Zeitpläne kommuniziert. Bei all dem geht es nur um die Version für macOS, unter iOS wurde Flash sowieso nie unterstützt. Eine Entscheidung, die dereinst Apple-Gründer Steve Jobs persönlich verkündete, und die sicherlich maßgeblich zum Niedergang von Flash beigetragen hat. Jobs argumentierte damals nicht zuletzt mit Performance- und Stromverbrauchsaspekten. Gleichzeitig bekannt er aber, dass es auch darum ging, keine von anderen kontrollierte App-Plattform unter iOS zulassen zu wollen. Aus dem selben Grund erlaubt Apple übrigens bis heute keine vollständig unabhängigen Browser im App Store. Allesamt müssen sie die Rendering Engine Webkit des Safari verwenden.

Ausblick

Apple mag zwar jetzt den Anfang machen, bei anderen Herstellern wird es aber auch nicht mehr lange dauern, bis Flash endgültig der Geschichte angehört. So hat Google bei seinem Chrome schon vor einigen Monaten das Plugin deaktiviert, mit dem für Dezember vorgesehenen Chrome 87 soll es dann komplett entfernt werden. Auch Mozilla will den Plugin-Support im Firefox zu diesem Zeitpunkt beenden. Adobe selbst will jeglichen Support für Flash ebenfalls mit Ende 2020 einstellen. (apo, 23.1.2020)