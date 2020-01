Die Stimm- und Mandatsverteilung in allen 567 (plus drei) Gemeinden

In fast allen niederösterrreichischen Gemeinden wird am Sonntag gewählt. Ausnahmen bilden die Städte St. Pölten, Krems an der Donau und Waidhofen an der Thaya, die andere reguläre Wahltermine haben sowie Stockerau, Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf, in denen erst letztes Jahr nach der Auflösung der Gemeinderäte gewählt wurde.

Die Ergebnisse in Stockerau, Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf zählen allerdings zur Gemeinderatswahl 2020, deshalb sind sie in der unten stehenden Karte aufgeführt, aber mit einem Hinweis versehen.



Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben des Ortsnamens in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop werden die Ergebnisse eingeblendet, sobald sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert die Ergebnisse, sodass Sie sie mit denen anderer Kommunen vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen.

(red, 26.01.2020)