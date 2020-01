Serena Williams musste sich geschlagen geben.

Foto: EPA / MICHAEL DODGE

Serena Williams (USA) ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam Turnier und damit dem Rekord der Australierin Margaret Court vorzeitig gescheitert. Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open in einem dramatischen Match mit 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 gegen die Chinesin Wang Qiang.

Die Chinesin Wang Qiang feierte ihren Sieg. Foto: AP / Lee Jin-man

Die 38 Jahre alte Williams hat seit ihrem Sieg in Melbourne vor drei Jahren nur das Turnier in Auckland/Neuseeland gut eine Woche vor Beginn der Australian Open gewonnen. 2018 und 2019 war sie jeweils erst im Finale von Wimbledon und bei den US Open am 24. Sieg gescheitert, 2018 an Angelique Kerber. (sid, 24.1.2020)