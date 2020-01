Thomas Waitz rückt für die Grünen ins EU-Parlament nach. Foto: DerStandard/Robert NewaldRobert Newald Photo

Brüssel – Mit dem britischen EU-Austritt verändern sich ab 1. Februar die Kräfteverhältnisse im EU-Parlament. 73 britische Abgeordnete (von gesamt 751) scheiden aus. 27 dieser Sitze werden auf die übrigen 27 Staaten verteilt. Es wird dann insgesamt 705 EU-Mandatare geben. Aus Österreich rückt der Grüne Thomas Waitz nach, womit die österreichischen Grünen dann drei statt zwei Sitze haben.

Der als Forst- und Landwirt in der Steiermark tätige 46-Jährige Waitz ist im November zum Ko-Vorsitzenden der Europäischen Grünen gewählt worden. Waitz war bereits von 2017 und 2019 Europaabgeordneter. Bei SPÖ, FPÖ und Neos bleiben die Mandate unverändert, das durch den Wechsel von Karoline Edtstadler als Europaministerin nach Wien frei werdende Mandat der ÖVP wird der Burgenländer Christian Sagartz besetzen.

Europäische Volkspartei gewinnt am meisten Mandate dazu

Neben Österreich bekommen von den 73 frei werdenden Parlamentssitzen auch Frankreich und Spanien jeweils fünf Sitze mehr, Italien und die Niederlande je drei, Irland zwei und Schweden, Dänemark, Finnland, die Slowakei, Kroatien, Estland, Polen und Rumänien jeweils ein zusätzliches Mandat.

Weil aus Großbritannien nach den EU-Wahlen relativ viele Abgeordnete von Liberalen, Grünen und Brexit-Partei (26) einzogen, nur vier Tories, wird sich auch das Kräfteverhältnis der Fraktionen im EU-Parlament ändern. Die Christdemokraten (182) bekommen fünf Mandate dazu, die Sozialdemokraten (bisher 154) verlieren sechs Mandate. Die Liberalen (108) büßen netto elf Mandate ein, die Grünen (78) verlieren sieben. Da die Rechtspopulisten "Identität und Demokratie" (73, inklusive drei FPÖlern) drei Mandate auf 76 dazugewinnen, verdrängen sie die grüne Fraktion von Platz fünf. Die Fraktionslosen (57) werden halbiert, die Konservativen verlieren drei von 62 Sitzen, die Linken (41) einen.

In Großbritannien wurde am Mittwoch die letzte Hürde vor dem geplanten EU-Austritt am 31.Jänner genommen. Das Oberhaus verzichtete am Mittwoch auf Änderungsanträge zu dem, von Premierminister Boris Johnson vorgelegten, Brexit-Gesetz. Der Vertrag über den EU-Austritt kann nun – Königin Elizabeth II. hat das Gesetz gebilligt – in Kraft treten. Am 29. Jänner soll das Brexit-Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden, dann steht dem Abschied nichts mehr im Wege. (tom, red, 24.1.2020)