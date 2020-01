Sozialminister Anschober berät mit den Sozialreferenten der Bundesländer über die Zukunft der Mindestsicherung. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Nach der Aufhebung von Teilen der unter der türkis-blauen Regierung beschlossenen Mindestsicherung durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) herrscht Reformbedarf. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kommt deshalb am Freitag mit den Sozialreferenten der Länder zusammen, um zu besprechen ob eine Bundesregelung mit den nicht gekippten Passagen kommen soll oder die Sozialleistung wieder in die Kompetenz der Länder fallen wird.

Umgesetzt hatten den türkis-blauen Vorschlag, der für die Länder eigentlich bindend gewesen wäre, bis zur Aufhebung nur Nieder- und Oberösterreich. Die anderen Länder warteten den Entscheid des Höchstgerichts ab. Dieses urteilte dann, dass Teile des Gesetzes der Verfassung widersprechen. Demnach sei etwa die von türkis-blau gewünschte Verknüpfung von Sozialleistungen mit Deutsch- und Englischkenntnissen unsachlich und durch die neu gestalteten Höchstsätze für Kinder sei "der notwendige Lebensunterhalt bei Mehrkindfamilien nicht mehr gewährleistet".

Länder wollen eine Vereinbarung mit dem Bund

Die Bundesländer wollen nun von Sozialminister Anschober eine Bund/Länder-15a-Vereinbarung, die Mindeststandards festlegt. Es gelte, bei dem informellen Treffen zu einer gemeinsamen Interpretation des VfGH-Urteils zu kommen, meinte Vorarlbergs Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Denn abseits der beiden aufgehobenen Bestimmungen beschreibe das Urteil Spielräume für die Länder, die derzeit unterschiedlich verstanden würden.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) erklärte Mitte Jänner, Vorarlberg wolle sein immer wieder als vorbildlich gelobtes Mindestsicherungsmodell in der derzeitigen Form beibehalten. Ganz ähnlich sieht das Tirol, dessen geltendes Modell jenem im Nachbarland ähnelt. Die Landesregierung wolle bei der Umsetzung des Grundsatzgesetzes "möglichst nahe" am derzeitigen Modell der Mindestsicherung bleiben, sagte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Die Umsetzung werde in den Abteilungen momentan geprüft, hieß es. Einen "neuen Lösungspfad" durch Anschober erwarte sie am Freitag aber nicht.

Die sozialdemokratischen Sozialreferentinnen Doris Kampus (Steiermark) und Beate Prettner (Kärnten), sowie die oberösterreichische Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) zeigten sich für eine bundeseinheitlichen Lösung bei der Mindestsicherung aufgeschlossen. Prettner erklärte am Donnerstag sie wolle sich Anschobers Vorstellungen erst einmal anhören. Unterschiede zwischen den Ländern, bedingt zum Beispiel durch unterschiedliche Wohnkosten, werde es geben müssen, dennoch wünscht sie sich eine weitgehende Harmonisierung der Mindestsicherung.

Kein endgültiges Ergebnis erwartet

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) zieht wie seine freiheitliche Bundespartei eine einheitliche Lösung einer Verländerung der Mindestsicherung vor. Er selbst sei nunmehr dabei, "mit den Verantwortlichen der ÖVP das niederösterreichische Gesetz anzupassen". Eine Überarbeitung des Ausführungsgesetzes solle "so schnell wie möglich erfolgen", betonte Waldhäusl.

Ein endgültiges Ergebnis wird von dem Sozialreferententreffen nicht erwartet, da die Volkspartei dort nicht entsprechend repräsentiert ist. Sozialminister Anschober wird also mit dem Koalitionspartner ein Einvernehmen suchen, nachdem er die Vorschläge der Länder am Tisch hat. Das Regierungsprogramm bietet da jedweden Spielraum. Denn die Mindestsicherung wird darin gar nicht erwähnt. (red, APA, 24.1.2020)