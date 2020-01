43 Millionen Menschen stehen unter Quarantäne. In Wuhan entsteht eine neue Klinik mit 1000 Betten – in eineinhalb Wochen

Hier soll binnen weniger Tage ein Krankenhaus mit 1000 Betten entstehen Foto: APA/AFP/STR

Wuhan/Peking/Shanghai/Wien – Aus Angst vor einer Verbreitung des Coronavirus in China sind inzwischen mehr als 43 Millionen Menschen weitgehend von der Außenwelt abgeschottet worden. Auch in Yichang, wo vier Millionen Menschen leben, und in der etwa halb so großen Stadt Tianmen wurden am Freitag der öffentliche Nahverkehr, Fernbusse, Fähren und Züge gestoppt, wie die Behörden mitteilten.

Die Zahl der bestätigten Infektionen in China liegt mittlerweile bei fast 900. Bisher sind 26 Menschen gestorben. Die meisten hatten schon Vorerkrankungen.

Neues Krankenhaus in Wuhan

In der Millionenmetropole Wuhan, von der die Krankheit ihren Ausgang nahm, soll binnen eineinhalb Wochen eine Klinik mit 1.000 Betten nur für die mit dem neuen Erreger infizierten Patienten errichtet werden.

Auf der Baustelle waren am Freitag Dutzende Bagger und Lastwagen im Einsatz, wie im Staatssender CCTV zu sehen war. Die Klinik mit mehr als 25.000 Quadratmetern Fläche soll am Montag den 3. Februar in Betrieb gehen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Erinnerung an Sars

Die neue Klinik wird demnach aus Fertigbauteilen errichtet. Auf die gleiche Weise war 2003 in einem Vorort der Hauptstadt Peking in knapp einer Woche ein Krankenhaus für die Behandlung der vielen Sars-Patienten gebaut worden. An der Atemwegserkrankung Sars, die ebenfalls von einem Coronavirus ausgelöst wurde, waren 2002/2003 in Festland-China 349 Menschen und weitere 299 Menschen in Hongkong gestorben.

In Shanghai ordneten die Behörden die vorläufige Schließung des dortigen Disney-Freizeitparks an. Shanghai und auch Peking forderten Menschen, die zuletzt in den betroffenen Regionen waren, auf, zwei Wochen lang zuhause zu bleiben.

Auch in Shanghai und Peking werden mittlerweile Vorsichtsmaßnahmen ergriffen Foto: AP

Fälle außerhalb Chinas

In einzelnen Fällen wurde das Virus auch schon bei Patienten in anderen Ländern wie Thailand und den USA nachgewiesen. Am Donnerstag wurde der erste nachgewiesene Fall in Singapur bekannt. Japan meldete sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio einen zweiten Fall. Der etwa 40-jährige Mann stamme aus Wuhan, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Er sei zu Besuch in Japan. Er werde in einem Krankenhaus in Tokio behandelt, hieß es. Auch in Vietnam wurden zwei Fälle des Coronavirus gemeldet.

In Europa ist bisher keine Infektion mit dem neuartigen Virus bekannt. Allerdings haben die türkischen Behörden damit begonnen, aus Angst vor der Verbreitung der neuen Lungenkrankheit Reisende aus China mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren. Am Istanbuler Flughafen, der ein internationales Drehkreuz ist, würden Fluggäste aus China seit Freitagfrüh sofort nach dem Verlassen des Flugzeuges gescannt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Der für die Grenzen zuständige ärztliche Leiter der Gesundheitsdirektion am Istanbuler Flughafen, Aykut Yener Kavak, sagte demnach, Reisende würden genauer untersucht, wenn die Wärmebildkameras eine Körpertemperatur über 38 Grad registrieren. Die russischen Behörden haben unterdessen Flüge von Wuhan nach Moskau ausgesetzt.

Keine Maßnahmen in Wien

In Österreich, speziell am Flughafen Wien-Schwechat, wurden vergleichbare Maßnahmen bisher nicht ergriffen. Das Gesundheitsministerium verwies auf Apa-Anfrage darauf, es gebe keine Direktflüge aus den betroffenen chinesischen Provinzen. Man sei laufend in Kontakt mit Experten, noch gebe es keine Veranlassung für Kontrollen. Seitens des Flughafens hieß es, die Mitarbeiter wären bei Flügen aus Fernost grundsätzlich zu "erhöhter Aufmerksamkeit" angewiesen worden. Bei Bedarf stünde medizinisches Personal bereit. (APA, AFP, 24.1.2020)