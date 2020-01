Kitzbühel – Kjetil Jansrud hat im ersten Rennen des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel erstmals seit 14 Monaten wieder im alpinen Ski-Weltcup triumphiert. Der 34-jährige Norweger gewann am Freitag den Super-G vor dem Kärntner Matthias Mayer und seinem Landsmann Aleksander Aamodt Kilde, die mit 0,16 Sekunden Rückstand ex-aequo auf Platz zwei landeten. Vincent Kriechmayr wurde Sechster.

Kjetil Jansrud auf der Ideallinie. Foto: APA/AP/Gabriele Facciotti

Jansrud feierte seinen 23. Weltcupsieg, den ersten seit dem Super-G in Lake Louise im November 2018 und insgesamt zweiten in Kitzbühel, wo er bereits 2015 einmal die Abfahrt gewonnen hat. Olympiasieger Mayer übernahm die Führung im Super-G-Weltcup von Kriechmayr. Im Gesamtweltcup behielt Technikspezialist Henrik Kristoffersen die Führung, Kilde ist Zweiter, es folgen der Franzose Alexis Pinturault und Mayer.

"Er hat es recht gut runtergebracht"

"Kjetil ist unglaublich gefahren, er hat es recht gut runtergebracht", gratulierte Mayer, der am Start ein Missgeschick hatte, als er verkantete und beinahe hinfiel. "Es ist ein extrem lässiges Rennen. Der Jubel der Leute war unglaublich, als ich abgeschwungen habe, ich wollte das genießen." Auch wenn es mit seinem zweiten Kitz-Sieg nach 2017 nichts wurde, so stand er bereits zum fünften Mal im Super-G auf dem Podest. Damit untermauerte er auch seine Mitfavoritenrolle für die Abfahrt am Samstag.

Lächeln am Podium: Matthias Mayer (links) und Kjetil Jansrud. Foto: Reuters/Föger

Jansrud wusste laut eigener Aussage schon vor seinem Start, dass es einen norwegischen Sieg geben wird. Er hatte mit Kilde nach dessen Bestzeit mitgejubelt. "Ich muss mich entschuldigen, es tut mir ein bisserl leid für Matthias, er ist so oft auf dem Podest, er verdient es auch", sagte Jansrud im ersten ORF-Interview. Über den Sieg war er natürlich überglücklich, war es in dieser Saison doch noch nicht optimal gelaufen. (APA, 24.1.2020)

Gesamtwertung nach 22 Rennen

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 691

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 671

3. Alexis Pinturault (FRA) 642

4. Matthias Mayer (AUT) 592

5. Dominik Paris (ITA) 556

6. Beat Feuz (SUI) 497

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 458

8. Kjetil Jansrud (NOR) 394

9. Clement Noel (FRA) 340

10. Daniel Yule (SUI) 335

11. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 316

12. Mauro Caviezel (SUI) 312

13. Loic Meillard (SUI) 307

14. Zan Kranjec (SLO) 306

15. Thomas Dreßen (GER) 305

Super G (4)

1. Matthias Mayer (AUT) 264

2. Kjetil Jansrud (NOR) 236

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 236

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 236

5. Mauro Caviezel (SUI) 205

6. Marco Odermatt (SUI) 163

7. Dominik Paris (ITA) 145

8. Mattia Casse (ITA) 132

9. Thomas Dreßen (GER) 104

10. Beat Feuz (SUI) 97

11. Travis Ganong (USA) 88

12. Andreas Sander (GER) 86

13. Hannes Reichelt (AUT) 81

14. Alexis Pinturault (FRA) 79

15. Johan Clarey (FRA) 66

Mannschaft Herren (22)

1. Schweiz 2974

2. Norwegen 2725

3. Frankreich 2592

4. Österreich 2312

5. Italien 1465

6. USA 960

7. Deutschland 892

8. Slowenien 550

9. Schweden 446

10. Kroatien 260

11. Kanada 255

12. Russland 215

13. Großbritannien 87

14. Belgien 69

15. Bulgarien 55

16. Tschechien 12

17. Südkorea 10

18. Slowakei 4

19. Liechtenstein 2

20. Finnland 1

Nationencup (41)

1. Schweiz 4844

2. Österreich 4626

3. Italien 3869

4. Norwegen 3792

5. Frankreich 3267

6. USA 2258

7. Deutschland 1880

8. Schweden 1265

9. Slowenien 1009

10. Slowakei 770

11. Kanada 554

12. Tschechien 302

13. Kroatien 265

14. Russland 238

15. Neuseeland 210

16. Großbritannien 124

17. Liechtenstein 101

18. Belgien 69

19. Bulgarien 55

20. Japan 31

21. Serbien 11

22. Südkorea 10

23. Finnland 4

24. Argentinien 3

25. Bosnien-Herzegowina 2

26. Niederlande 1