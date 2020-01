ZU DEN PERSONEN

SIGRID MAURER (34), aufgewachsen in Telfes im Stubaital, ist seit 7. Jänner Klubobfrau der Grünen. Als Soziologiestudentin an der Uni Wien engagierte sie sich einst bei den grünen Studierenden (Gras), von 2009 bis 2011 war sie Chefin der Hochschülerschaft. Wegen einer Protestaktion im Parlament bekam sie 2010 Hausverbot, für die Grünen zog sie erstmals 2013 in den Nationalrat ein.

AUGUST WÖGINGER (45), geboren im bayrischen Passau, ist seit Dezember 2017 Klubchef der ÖVP. Nach seinem Zivildienst arbeitete der Innviertler als Angestellter beim Roten Kreuz im Bezirkssekretariat Schärding, zudem fungierte er als Zentralbetriebsratsobmann in Oberösterreich. Seit 2002 hat der ÖAABler ein Nationalratsmandat, seit 2016 ist er auch Chef des Arbeitnehmerbunds.