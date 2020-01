In der Gemeinde Rot am See sind Schüsse gefallen. Laut Polizei starben sechs Menschen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen

Die Polizei geht von mehreren Verletzten und vermutlich auch Toten in Baden-Württemberg aus.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Stuttgart – Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten von Baden-Württemberg sind nach Polizeiangaben am Freitag sechs Menschen gestorben. Zudem sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, bestätigten die Behörden. Der Tatort liegt rund 110 Kilometer von Stuttgart entfernt.

Nach Angaben der Beamten liegt vermutlich ein Beziehungsverhältnis zwischen dem Täter und den Opfern vor – "aber gesichert ist dies noch nicht". Man gehe von einem Einzeltäter aus. (APA, red, 24.1.2020)